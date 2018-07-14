"Аякс" согласовал стоимость Блинда
"Аякс" договорился о приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда за 18.5 миллионов фунтов.
Блинд перебрался на "Олд Траффорд" в 2014 году именно из "Аякса". Тогда на Дейли делал большую ставку рулевой МЮ Луи Ван Галь, но после назначения на его место Жозе Моуриньо защитник потерял место в составе.
После окончания прошлого сезона Блинд не скрывал, что хотел бы сменить обстановку. Привлекательный вариант продолжения карьеры 28-летнему голландцу предложил его бывший клуб.
Как стало известно BBC, "Аякс" уже согласовал стоимость Дейли. Продажа Блинда позволит "Юнайтед" гарантированно заработать 14 млн. фунтов, а еще 4.5 млн. будут предусмотрены в виде бонусов. Скорее всего, трансфер будет завершен в начале следующей недели.
14.07.2018 13:00
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Последние комментарии:
говорили умные люди Блинд днО, скумы не верили умным людям...
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Аякс наскреб 18,5кк фунтов за 28 летнего Блинда, ну бонусы, вестимо, маловероятные там или фз.
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Спасибо за всё!
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