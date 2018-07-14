"Аякс" согласовал стоимость Блинда

Дейли Блинд "Аякс" договорился о приобретении защитника "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда за 18.5 миллионов фунтов.

Блинд перебрался на "Олд Траффорд" в 2014 году именно из "Аякса". Тогда на Дейли делал большую ставку рулевой МЮ Луи Ван Галь, но после назначения на его место Жозе Моуриньо защитник потерял место в составе.

После окончания прошлого сезона Блинд не скрывал, что хотел бы сменить обстановку. Привлекательный вариант продолжения карьеры 28-летнему голландцу предложил его бывший клуб.

Как стало известно BBC, "Аякс" уже согласовал стоимость Дейли. Продажа Блинда позволит "Юнайтед" гарантированно заработать 14 млн. фунтов, а еще 4.5 млн. будут предусмотрены в виде бонусов. Скорее всего, трансфер будет завершен в начале следующей недели.




Метки Аякс, Блинд, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 14.07.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 517

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 14.07.2018 13:33 # largo-winch
    говорили умные люди Блинд днО, скумы не верили умным людям...

    (ответить)

  2. alexomck 14.07.2018 13:23 # alexomck
    Аякс наскреб 18,5кк фунтов за 28 летнего Блинда, ну бонусы, вестимо, маловероятные там или фз.

    (ответить)

  3. antiterror 14.07.2018 13:10 # antiterror
    Спасибо за всё!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: