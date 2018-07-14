Жиру просит не судить о нем по голам

Нападающий

"Челси" и сборной Франции Оливье Жиру считает, что достойно проводит Чемпионат Мира: просто его не нужно судить исключительно по забитым голам.

Несмотря на то, что до завершения мундиаля остается всего один, Жиру до сих пор не смог распечатать ворота соперников. После полуфинальной игры с Бельгией на Оливье обрушился ушат критики: нападающий не реализовал сразу два явных момента.



По мнению Жиру, его не нужно судить исключительно по забитым мячам. Оливье напомнил, что сделал уже три результативных паса, и выполняет много черновой работы.



"Да, я упустил много моментов с Бельгией, но, надеюсь, в финале мне все же удастся забить. На мой взгляд, я провожу хороший Чемпионат Мира, мне удалось сделать уже три голевых передачи. Если мы выиграем турнир, а я не забью, все будет в полном порядке", - цитирует Жиру Daily Mail.