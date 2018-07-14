"Челси" подтвердил назначение Сарри
На следующий день после увольнения Антонио Конте "Челси" объявил о назначении на его пост соотечественника Маурицио Сарри.
Сага с увольнением Конте и приглашением на его место бывшего наставника "Наполи" продолжалась полтора месяца. Накануне "Челси", наконец, продвинулся в этом деле, уволив Антонио и согласовав размер компенсации за Сарри.
Уже сегодня Маурицио поставил подпись под трехлетним контрактом с "синими" и был представлен в качестве нового рулевого лондонцев исполнительным директором клуба Мариной Грановской.
"Я очень рад, что оказался в "Челси" и в Премьер-Лиге в целом. Для меня наступает захватывающий период, и мне уже не терпится познакомиться с игроками и приступить к работе".
"В понедельник мы отправимся в предсезонное турне по Австралии, где у меня будет возможность оценить качества игроков и начать подготовку. Надеюсь, мы сможем подарить нашим болельщикам интересный, атакующий футбол, и поборемся за трофеи, которых так заслуживает этот клуб", - сообщил Сарри.
"Мы видели, какой прекрасный футбол под руководством Маурицио показывал "Наполи". Его тренерские методы позволили игрокам выйти на новый уровень. Маурицио обладает большим опытом работы в Серии А и Лиге Чемпионов, и мы знали, что ему не терпится проявить себя в Англии", - добавила Грановская.
14.07.2018 11:15
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Последние комментарии:
Старый пидор еще и курит по 10 пачек сигарет в день.
Да он же сдохнет где-то в октябре.
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Сарри топарь нереальный, до Наполи Эмполи со 2го места в серию А выводил. в январе всего 60, молодой и перспективный. закупок, как Конте, требовать не будет. готов даж с продажей звезд мериться, то что надо для кризисного Челси.
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Эт нормально )))
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“Вы знаете, у меня есть год, чтобы поднять какой-нибудь клуб с колен и заявить о себе. Потом я подпишу контракт с Челси, потому что Сарри будет уволен ровно через год, а в контракте я пропишу 12 миллионов фунтов отступных, и я их получу, через полгода, потому что я сделаю все, чтобы моя команда играла в красивый и привлекательный футбол”, - заявил Каррагер.
шарит хитрожопый колбасник.
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у хохлов скоро референдум пройдёт о присоединении Украины к Крыму.
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"Он сказал что, кроме бесполезных обводок, такие идиоты не на что не способны, а потом... потом затушил сигарету прямо о мой лоб и выгнал за дверь. Я два часа плакал в душе, Тибо старался утешить меня. Нашли номер Реала через гугл и пытались дозвониться несколько раз, все без толку. Тибо набрал Давида и тот посоветовал отправить факс"
из воспоминаний Азара о Сарри.
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Читал, в студенчестве. Если говорить точно - ранней весной 1999 года. Сперва в кино сходил, потому заинтересовался, прочитал. Впечатления..ну, скажем так, умеренные.
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очередной цыган
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Норм заставили футболку держать чтоб hyundai было видно
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Заключали бы 1+1 как в нба , с учётом специфики Челси - эт самое то
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Кстати, он похож на Григория Лепса.
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Этот старик больше похож на наркодилера, чем на тренера.
Грановская, ты шл*ха, если уволишь его прежде чем закончится его контракт, ты отсосёшь у каждого игрока Челси.
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Хоть немного солиднее выглядит, чем в той бомжацкой футболке Наполи не по размеру
Бля ему же 60 почти, нах контакт на 3 года? Отступные посмертно хоть не придется выплачивать?
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Трепещите!!!
Каратель в АПЛ
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Игра его Наполи мне нравилась, но сможет ли он поставить такую же Челси, который в футбол в последний раз играл ещё при Анчелотти. Будем посмотреть.
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Ахахахахахахахах
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Похоже, Сарри после каждого матча с "Арсеналом" будут штрафовать
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Уууууууууууу Угликуха ))))))) Очень рад)) Теперь у нас будет фантастический футбол!!!
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Ну хоть на одну проблему уже меньше.
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Горите от Величия Челсея пидopы
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