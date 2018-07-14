"Челси" подтвердил назначение Сарри

На следующий день после увольнения Антонио Конте "Челси" объявил о назначении на его пост соотечественника Маурицио Сарри.

Сага с увольнением Конте и приглашением на его место бывшего наставника "Наполи" продолжалась полтора месяца. Накануне "Челси", наконец, продвинулся в этом деле, уволив Антонио и согласовав размер компенсации за Сарри.



Уже сегодня Маурицио поставил подпись под трехлетним контрактом с "синими" и был представлен в качестве нового рулевого лондонцев исполнительным директором клуба Мариной Грановской.



"Я очень рад, что оказался в "Челси" и в Премьер-Лиге в целом. Для меня наступает захватывающий период, и мне уже не терпится познакомиться с игроками и приступить к работе".



"В понедельник мы отправимся в предсезонное турне по Австралии, где у меня будет возможность оценить качества игроков и начать подготовку. Надеюсь, мы сможем подарить нашим болельщикам интересный, атакующий футбол, и поборемся за трофеи, которых так заслуживает этот клуб", - сообщил Сарри.



"Мы видели, какой прекрасный футбол под руководством Маурицио показывал "Наполи". Его тренерские методы позволили игрокам выйти на новый уровень. Маурицио обладает большим опытом работы в Серии А и Лиге Чемпионов, и мы знали, что ему не терпится проявить себя в Англии", - добавила Грановская.