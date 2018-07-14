"Челси" подтвердил назначение Сарри

Маурицио Сарри На следующий день после увольнения Антонио Конте "Челси" объявил о назначении на его пост соотечественника Маурицио Сарри.

Сага с увольнением Конте и приглашением на его место бывшего наставника "Наполи" продолжалась полтора месяца. Накануне "Челси", наконец, продвинулся в этом деле, уволив Антонио и согласовав размер компенсации за Сарри.

Уже сегодня Маурицио поставил подпись под трехлетним контрактом с "синими" и был представлен в качестве нового рулевого лондонцев исполнительным директором клуба Мариной Грановской.

"Я очень рад, что оказался в "Челси" и в Премьер-Лиге в целом. Для меня наступает захватывающий период, и мне уже не терпится познакомиться с игроками и приступить к работе".

"В понедельник мы отправимся в предсезонное турне по Австралии, где у меня будет возможность оценить качества игроков и начать подготовку. Надеюсь, мы сможем подарить нашим болельщикам интересный, атакующий футбол, и поборемся за трофеи, которых так заслуживает этот клуб", - сообщил Сарри.

"Мы видели, какой прекрасный футбол под руководством Маурицио показывал "Наполи". Его тренерские методы позволили игрокам выйти на новый уровень. Маурицио обладает большим опытом работы в Серии А и Лиге Чемпионов, и мы знали, что ему не терпится проявить себя в Англии", - добавила Грановская.




Метки Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.07.2018 11:15

Количество просмотров Просмотров: 1425

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jesus33 14.07.2018 11:59 # jesus33
    Старый пидор еще и курит по 10 пачек сигарет в день.
    Да он же сдохнет где-то в октябре.

    (ответить)

  2. alexomck 14.07.2018 11:58 # alexomck
    Сарри топарь нереальный, до Наполи Эмполи со 2го места в серию А выводил. в январе всего 60, молодой и перспективный. закупок, как Конте, требовать не будет. готов даж с продажей звезд мериться, то что надо для кризисного Челси.

    (ответить)

  3. bushwacka 14.07.2018 11:53 # bushwacka
    Эт нормально )))

    (ответить)

  4. chelsea-ferrari 14.07.2018 11:52 # chelsea-ferrari
    “Вы знаете, у меня есть год, чтобы поднять какой-нибудь клуб с колен и заявить о себе. Потом я подпишу контракт с Челси, потому что Сарри будет уволен ровно через год, а в контракте я пропишу 12 миллионов фунтов отступных, и я их получу, через полгода, потому что я сделаю все, чтобы моя команда играла в красивый и привлекательный футбол”, - заявил Каррагер.

    шарит хитрожопый колбасник.

    (ответить)

  5. chelsea-ferrari 14.07.2018 11:47 # chelsea-ferrari
    у хохлов скоро референдум пройдёт о присоединении Украины к Крыму.

    (ответить)

  6. alexomck 14.07.2018 11:47 # alexomck
    "Он сказал что, кроме бесполезных обводок, такие идиоты не на что не способны, а потом... потом затушил сигарету прямо о мой лоб и выгнал за дверь. Я два часа плакал в душе, Тибо старался утешить меня. Нашли номер Реала через гугл и пытались дозвониться несколько раз, все без толку. Тибо набрал Давида и тот посоветовал отправить факс"
    из воспоминаний Азара о Сарри.

    (ответить)

  7. satellite 14.07.2018 11:46 # satellite
    Читал, в студенчестве. Если говорить точно - ранней весной 1999 года. Сперва в кино сходил, потому заинтересовался, прочитал. Впечатления..ну, скажем так, умеренные.

    (ответить)

  8. manutd-20champ 14.07.2018 11:42 # manutd-20champ
    очередной цыган

    (ответить)

  9. hollywood-hoe 14.07.2018 11:41 # hollywood-hoe
    Норм заставили футболку держать чтоб hyundai было видно

    (ответить)

  10. mcferson 14.07.2018 11:36 # mcferson
    Заключали бы 1+1 как в нба , с учётом специфики Челси - эт самое то

    (ответить)

  11. largo-winch 14.07.2018 11:36 # largo-winch
    Кстати, он похож на Григория Лепса.

    (ответить)

  12. papka-legend 14.07.2018 11:32 # papka-legend
    Этот старик больше похож на наркодилера, чем на тренера.
    Грановская, ты шл*ха, если уволишь его прежде чем закончится его контракт, ты отсосёшь у каждого игрока Челси.

    (ответить)

  13. hollywood-hoe 14.07.2018 11:29 # hollywood-hoe
    Хоть немного солиднее выглядит, чем в той бомжацкой футболке Наполи не по размеру

    Бля ему же 60 почти, нах контакт на 3 года? Отступные посмертно хоть не придется выплачивать?

    (ответить)

  14. sellman 14.07.2018 11:27 # sellman
    Трепещите!!!
    Каратель в АПЛ

    (ответить)

  15. keita 14.07.2018 11:26 # keita
    Игра его Наполи мне нравилась, но сможет ли он поставить такую же Челси, который в футбол в последний раз играл ещё при Анчелотти. Будем посмотреть.

    (ответить)

  16. central-07 14.07.2018 11:25 # central-07
    Ахахахахахахахах

    (ответить)

  17. monsieurgood 14.07.2018 11:24 # monsieurgood
    Похоже, Сарри после каждого матча с "Арсеналом" будут штрафовать

    (ответить)

  18. cfc-chelsea-cfc 14.07.2018 11:19 # cfc-chelsea-cfc
    Уууууууууууу Угликуха ))))))) Очень рад)) Теперь у нас будет фантастический футбол!!!

    (ответить)

  19. blueswin 14.07.2018 11:19 # blueswin
    Ну хоть на одну проблему уже меньше.

    (ответить)

  20. chelsea-69 14.07.2018 11:17 # chelsea-69
    Горите от Величия Челсея пидopы

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: