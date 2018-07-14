Мартинес уверен, что Азар сможет стать звездой в "Реале"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не сомневается, что плеймейкер "Челси" Эден Азар смог бы стать большой звездой в "Реале".

Во время Чемпионата Мира Азар сделал сразу несколько намеков на то, что окажется в Мадриде этим летом. По мнению Мартинеса, переезд в "Реал" пошел бы Эдену только на пользу.



"Он может заиграть в любой команде мира. Для меня вопрос, будет ли он там блистать, даже не стоит. У Эдена практически нет недостатков, он обладает огромным количеством сильных качеств".



"Он превосходно обыгрывает один в один, может взломать самую надежную оборону, у него отличная координация. Вдобавок, он обладает невероятным характером и лидерскими качествами".



"Он врывается в штрафную, забивает много голов и не дает себе послаблений. Он командный игрок, вокруг которого можно строить самый амбициозный проект", - цитирует Мартинеса Daily Mail.