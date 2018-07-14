Анонс матча Бельгия — Англия

Не сумев выйти в финал Чемпионата Мира, сборная Англии все еще может вернуться из России с медалями, если обыграет в утешительном матче Бельгию.

Для Англии и Бельгии это будет вторая встреча в рамках ЧМ-2018. Команда пересекались в заключительном туре группового этапа, устроив игру в поддавки. Тогда родоначальники футбола потерпели минимальное поражение, обеспечив себе более легкий путь в плей-офф, но обе дороги в итоге привели в Санкт-Петербург.



На своей пресс-конференции в преддверии матча главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что его команда жаждет завершить свое вдохновляющее выступление на турнире на высокой ноте и вернуться домой с бронзовыми медалями.



До поражения 1:0 в конце июня Англия могла похвастать лишь одним проигрышем в 21 встрече с Бельгией (15 побед).



Бельгия и Англия — первые команды, которые дважды пересекаются в раках одного Чемпионата Мира, с мундиаля 2002 года, когда Турция и Бразилия тоже провели два матча между собой.



Прежде Бельгия лишь однажды играла в матчей за третье место, уступив 4:2 Франции в 1986.



При Роберто Мартинесе бельгийцы проиграли только два из 26 матчей — первый (0:2 Испании) и последний на данный момент (0:1 Франции в полуфинале ЧМ-2018).



В двух первых матчах на ЧМ-2018 англичане нанесли 15 ударов в створ, но в четырех последующих — только восемь (по два в каждом).



Ранее Англия лишь однажды претендовала на бронзовые медали Чемпионата Мира, уступив Италии 2:1 в 1990 году.



Нападающий Ромелу Лукаку забил 23 гола в 23 матчах за сборную Бельгии при Мартинесе, но сейчас не может отличиться уже три поединка кряду.



В трех своих последних матчах на Чемпионате Мира нападающий англичан Харри Кейн нанес лишь один удар в створ, причем это был его гол с пенальти против Колумбии в 1/8 финала.



Кейн не может точно пробить в створ на ЧМ-2018 уже четыре часа и 33 минуты игрового времени.



Накануне сборная Англии тренировалась в полном составе, однако состояние некоторых игроков, включая Кирана Триппьера, Кайла Уолкера, Эшли Янга и Джордана Хендерсона, вызывает вопросы. Саутгейт заранее пообещал, что изменения в составе будут, но не так много.



Чемпионат Мира 2018 года в России. Матч за третье место

Сборная Бельгии — сборная Англии

Санкт-Петербург. Стадион "Крестовский". 17:00 Онлайн-трансляция



