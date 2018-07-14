Анонс матча Бельгия — Англия

Аднан Янузай и Данни Роуз Не сумев выйти в финал Чемпионата Мира, сборная Англии все еще может вернуться из России с медалями, если обыграет в утешительном матче Бельгию.

Для Англии и Бельгии это будет вторая встреча в рамках ЧМ-2018. Команда пересекались в заключительном туре группового этапа, устроив игру в поддавки. Тогда родоначальники футбола потерпели минимальное поражение, обеспечив себе более легкий путь в плей-офф, но обе дороги в итоге привели в Санкт-Петербург.

На своей пресс-конференции в преддверии матча главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что его команда жаждет завершить свое вдохновляющее выступление на турнире на высокой ноте и вернуться домой с бронзовыми медалями.

До поражения 1:0 в конце июня Англия могла похвастать лишь одним проигрышем в 21 встрече с Бельгией (15 побед).

Бельгия и Англия — первые команды, которые дважды пересекаются в раках одного Чемпионата Мира, с мундиаля 2002 года, когда Турция и Бразилия тоже провели два матча между собой.

Прежде Бельгия лишь однажды играла в матчей за третье место, уступив 4:2 Франции в 1986.

При Роберто Мартинесе бельгийцы проиграли только два из 26 матчей — первый (0:2 Испании) и последний на данный момент (0:1 Франции в полуфинале ЧМ-2018).

В двух первых матчах на ЧМ-2018 англичане нанесли 15 ударов в створ, но в четырех последующих — только восемь (по два в каждом).

Ранее Англия лишь однажды претендовала на бронзовые медали Чемпионата Мира, уступив Италии 2:1 в 1990 году.

Нападающий Ромелу Лукаку забил 23 гола в 23 матчах за сборную Бельгии при Мартинесе, но сейчас не может отличиться уже три поединка кряду.

В трех своих последних матчах на Чемпионате Мира нападающий англичан Харри Кейн нанес лишь один удар в створ, причем это был его гол с пенальти против Колумбии в 1/8 финала.

Кейн не может точно пробить в створ на ЧМ-2018 уже четыре часа и 33 минуты игрового времени.

Накануне сборная Англии тренировалась в полном составе, однако состояние некоторых игроков, включая Кирана Триппьера, Кайла Уолкера, Эшли Янга и Джордана Хендерсона, вызывает вопросы. Саутгейт заранее пообещал, что изменения в составе будут, но не так много.

Чемпионат Мира 2018 года в России. Матч за третье место
Сборная Бельгии — сборная Англии
Санкт-Петербург. Стадион "Крестовский". 17:00 Онлайн-трансляция



Метки анонс матча, сборная Англии, сборная Бельгии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2018 10:05

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  1. largo-winch 14.07.2018 11:38 # largo-winch
    выпусти Трента Александра Арнольда Шварцнеггера, дай парню попинать мячик

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  2. hollywood-hoe 14.07.2018 11:21 # hollywood-hoe
    Полутоварняк, как и первый их матч на чм. Но медальки тоже приятно получить
    Ничейка 1-1 в основное

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  3. electric 14.07.2018 11:04 # electric
    Приветствую, валминорожденные.

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  4. memfis63 14.07.2018 10:51 # memfis63
    если играет стерлядь, то все адекватные понимают, что шансов у бритов просто нет

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  5. sellman 14.07.2018 10:37 # sellman
    Ты либо победил на ЧМ либо нет.
    Нет разницы в 3 и 6 местах.

    Только портовые бестрофейники не согласятся

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  6. mancunia-planet 14.07.2018 10:35 # mancunia-planet
    бельгийцы интереснее
    теперь им придётся играть всерьёз , не то что на групповой стадии

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  7. alexomck 14.07.2018 10:20 # alexomck
    если Мартинес сможет мотивировать игроков на "ненужную" игру, то вынесут англичан вперед ногами, Бельгия на голову сильнее. хотя эти матчи за 3е место бредятина канеш.

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