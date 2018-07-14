Анонс матча Бельгия — Англия
Не сумев выйти в финал Чемпионата Мира, сборная Англии все еще может вернуться из России с медалями, если обыграет в утешительном матче Бельгию.
Для Англии и Бельгии это будет вторая встреча в рамках ЧМ-2018. Команда пересекались в заключительном туре группового этапа, устроив игру в поддавки. Тогда родоначальники футбола потерпели минимальное поражение, обеспечив себе более легкий путь в плей-офф, но обе дороги в итоге привели в Санкт-Петербург.
На своей пресс-конференции в преддверии матча главный тренер англичан Гарет Саутгейт заявил, что его команда жаждет завершить свое вдохновляющее выступление на турнире на высокой ноте и вернуться домой с бронзовыми медалями.
До поражения 1:0 в конце июня Англия могла похвастать лишь одним проигрышем в 21 встрече с Бельгией (15 побед).
Бельгия и Англия — первые команды, которые дважды пересекаются в раках одного Чемпионата Мира, с мундиаля 2002 года, когда Турция и Бразилия тоже провели два матча между собой.
Прежде Бельгия лишь однажды играла в матчей за третье место, уступив 4:2 Франции в 1986.
При Роберто Мартинесе бельгийцы проиграли только два из 26 матчей — первый (0:2 Испании) и последний на данный момент (0:1 Франции в полуфинале ЧМ-2018).
В двух первых матчах на ЧМ-2018 англичане нанесли 15 ударов в створ, но в четырех последующих — только восемь (по два в каждом).
Ранее Англия лишь однажды претендовала на бронзовые медали Чемпионата Мира, уступив Италии 2:1 в 1990 году.
Нападающий Ромелу Лукаку забил 23 гола в 23 матчах за сборную Бельгии при Мартинесе, но сейчас не может отличиться уже три поединка кряду.
В трех своих последних матчах на Чемпионате Мира нападающий англичан Харри Кейн нанес лишь один удар в створ, причем это был его гол с пенальти против Колумбии в 1/8 финала.
Кейн не может точно пробить в створ на ЧМ-2018 уже четыре часа и 33 минуты игрового времени.
Накануне сборная Англии тренировалась в полном составе, однако состояние некоторых игроков, включая Кирана Триппьера, Кайла Уолкера, Эшли Янга и Джордана Хендерсона, вызывает вопросы. Саутгейт заранее пообещал, что изменения в составе будут, но не так много.
Чемпионат Мира 2018 года в России. Матч за третье место
Сборная Бельгии — сборная Англии
Санкт-Петербург. Стадион "Крестовский". 17:00 Онлайн-трансляция
14.07.2018 10:05
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Последние комментарии:
выпусти Трента Александра Арнольда Шварцнеггера, дай парню попинать мячик
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Полутоварняк, как и первый их матч на чм. Но медальки тоже приятно получить
Ничейка 1-1 в основное
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Приветствую, валминорожденные.
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если играет стерлядь, то все адекватные понимают, что шансов у бритов просто нет
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Ты либо победил на ЧМ либо нет.
Нет разницы в 3 и 6 местах.
Только портовые бестрофейники не согласятся
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бельгийцы интереснее
теперь им придётся играть всерьёз , не то что на групповой стадии
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если Мартинес сможет мотивировать игроков на "ненужную" игру, то вынесут англичан вперед ногами, Бельгия на голову сильнее. хотя эти матчи за 3е место бредятина канеш.
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