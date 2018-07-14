"Челси" контактирует с "Ювентусом" насчет Игуаина

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин входит в список приоритетных трансферных целей Маурицио Сарри, который готовится заступить на должность главного тренера "Челси".

Разорвав отношения с Антонио Конте в пятницу, в самое ближайшее время "синие" подтвердят назначение Сарри и его будущего ассистента Джанфранко Дзолы. У Маурицио будет всего четыре недели, чтобы укрепить состав своей новой команды до закрытия трансферного окна.



Уже известно, что первым приобретением Сарри на новом месте работы должен стать его бывший подопечный по "Наполи" Жоржиньо, который, как предполагается, уже прибыл в Лондон и завершает формальности, связанные со своим трансфером.



Daily Mail утверждает, что желанной целью для Сарри является и нападающий сборной Аргентины Игуаин, который получает в "Ювентусе" около 240 тысяч фунтов в неделю, но чьи перспективы в Турине выглядят туманно после перехода в клуб Криштиану Роналду.



По информации издания, "синие" уже установили контакт с чемпионами Серии А, и ты выразили готовность обменять 30-летнего Игуаина на нападающего лондонцев Альваро Морату, который провел лишь один сезон на "Стэмфорд Бридж".



"Челси" не прочь отдать Морату "Ювентусу", но хочет отбить все свои инвестиции в Альваро прошлым летом. Также в качестве разменной монеты "синие" готовы использовать некоторых других своих игроков, включая Давиде Дзаппакосту.