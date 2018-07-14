Макманаман угадал исход 12 из 14 матчей в плей-офф ЧМ-2018
Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" Стив Макманаман корректно предсказал исход 12 из 14 матчей в плей-офф Чемпионата Мира в России.
В свое время осьминог Пауль наделал много шума, когда угадал исход 12 из 14 матчей на Евро-2008 и ЧМ-2010. Теперь звание главного прогнозиста переходит к 46-летнему Макманаману.
В эфире ESPN от 29 июня, за день до первого матча 1/8 финала ЧМ-2018, Стив попытался спрогнозировать исход всех игр на вылет.
Из тех 14 матчей, что уже состоялись, Макманаман совершил только две осечки. Стив поставил на победу сборной Испании против хозяев турнира россиян и предположил, что Уругвай не сможет пройти Португалию.
Экс-игрок "Реала" и сборной Англии угадал, что до финала дойдут Франция и Хорватия, в своем заключительном прогнозе предсказав победу "трехцветных".
14.07.2018 09:00
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Все пары были ясны как как день. 2 сенсации в лице России и Уругвая он не угадал. Какие 12из14 если он даже 1/8 не угадал?) новость смех один
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Маквангаман.
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