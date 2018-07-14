Унаи Эмери хочет помочь Озилу

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет помочь полузащитнику Месуту Озилу обрести уверенность в себе и вернуться в свою лучшую форму.

Заключив новый контракт на чрезвычайно выгодных для себя условиях в январе, довольно скоро Озил позволил себе расслабиться. Месут невыразительно провел концовку минувшего сезона, вдобавок успев побывать в лазарете.



Кроме того 29-летний полузащитник был сделан главным козлом отпущения за провал сборной Германии на Чемпионате Мира в России, и теперь Эмери нужно постараться, чтобы помочь Озилу вернуться в колею.



"Мы здесь, чтобы помочь каждому игроку. Это касается всех 25 игроков, мы будем помогать им. Для нас Месут очень важный игрок".



"Мы хотим, чтобы он был в порядке и хорошо играл за нас. Его национальная команда не добилась желаемых результатов, но сегодня он в отпуске, и я хочу, чтобы он хорошо отдохнул, а когда он вернется к нам, хочу, чтобы он начал работать с хорошим настроем".



"Я хочу работать с ним по-новому, работать с амбициями, чтобы помочь ему использовать свое мастерство и становиться лучше".



"Думаю, последний год сложился непросто для всех нас, не только для Месута. Думаю, так было со всей командой. Они финишировали шестыми в Премьер-Лиге, а это не та позиция, что мы хотим", — приводит слова Эмери Sky Sports.



Добавим, что Озил может воссоединиться с "канонирами" к 22 июля, когда команда Эмери вылетит в Сингапур, чтобы сыграть товарищеские матчи против ПСЖ и "Атлетико".