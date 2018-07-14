Антонио Конте готов судиться с "Челси"

Антонио Конте чрезвычайно раздосадован своим увольнением с поста главного тренера "Челси" и теперь готов продолжить выяснение отношений с лондонским клубом уже в суде.

Накануне "синие" официально подтвердили расставание с Конте, хотя информация об увольнении итальянского специалиста просочилась в прессу сутками ранее.



Как сообщает Evening Standard, руководство клуба указало Конте на дверь в четверг днем после тренировки команды, фактически лишив Антонио возможности попрощаться с игроками.



Столь длительная задержка с решением по Конте была вызвана тем, что Антонио отказывался добровольно покинуть свой пост и намеревался отработать заключительный год по своему контракту стоимостью в 9.5 миллионов фунтов, несмотря на совершенно испорченные отношения с руководством.



В "Челси" надеялись, что им не придется выплачивать компенсацию за увольнение Конте, если Антонио попытается переманить какой-нибудь клуб, однако итальянец был настолько зол на боссов "синих", что ранее этим летом даже отверг предложение "Реала", находившегося в поисках замены для Зинедина Зидана.



Таким образом, у "Челси" не осталось иного выбора, кроме как уволить Конте, однако "синие" по-прежнему не собираются выплачивать все 9.5 млн. фунтов компенсации. На "Стэмфорд Бридж" считают, что Антонио нанес ущерб клубу прошлым летом, когда решил выгнать нападающего Диего Косту.



"Синие" убеждены, что могли бы продать Косту выгоднее, если бы Конте не отправил игроку текстовое сообщение с указанием на дверь. Также президент "Челси" Брюс Бак заявил Антонио, что тот нарушил условия своего контракта "рядом неподобающих поступков".



Чтобы заставить своего бывшего работодателя заплатить по полной, теперь Антонио вынужден обратиться за помощью к юристам и подумать о подаче судебного иска.