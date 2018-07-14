Агент Торрейры расказал, какие клубы еще претендовали на Лукаса

Агент полузащитника Лукаса Торрейры назвал клубы, которые "Арсенал" опередил в борьбе за его клиента.

В минувший вторник "канониры" завершили приобретение Торрейры у "Сампдории" за 26.5 миллиона фунтов. Лукас серьезно поднял уровень ожиданий к себе после блестящей игры за сборную Уругвая на Чемпионате Мира в России.



К счастью для "канониров", они оказались расторопнее и договорились с 22-летним уругвайцев еще до того, как справки насчет Торрейры стали наводить другие клубы.



"Запросы насчет Лукаса также поступили от дортмундской "Боруссии", "Наполи" и некоторых испанских команд, но мы уже дали слово "Арсеналу", и к тому моменту даже два клуба договорились между собой".



"Убежден, в данный момент "Арсенал" — идеальная команда для него, чтобы продолжить свое развитие. Унаи Эмери первым делом рассказал, как высоко ценит его. То же самое говорил Рауль Санллехи, поставив его в один ряд с такой легендой, как Луис Суарес", — сообщил агент Пабо Бентакур Sampdoria News.