Клопп рассказал, чего ожидает от Шакири

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от вингера Джердана Шакири, чье приобретение "красные" подтвердили в пятницу вечером.

Вылет "Стоука" в Премьер-Лиги позволил "Ливерпулю" приобрести бывшего игрока "Интера" и "Баварии" за относительно скромную сумму — 13.5 миллионов фунтов.



Некоторые считают 26-летнего швейцарца высокомерным игроком, который часто тянет одеяло на себя, однако Клопп не видит в этом проблемы и считает, что Джердан идеально впишется в игру "красных".



"Думаю, английская фраза, которая объясняет решение подписать Джердана, звучит как "без колебаний". Когда становится доступен кто-то вроде него, ты должен реагировать быстро, если ты умен — и мы сделали это".



"Он обладает скоростью и мастерством, правильным количеством самонадеянности на футбольном поле, настоящей храбростью, чтобы хотеть получать мяч и влиять на игру. Это обязательные качества, чтобы выступать за нас".



"Думаю, мы идеально ему подходим в этот момент времени, потому что ему необходимо подстегнуть себя и поставить перед собой вызов, и у нас он сможет это сделать. Мы захотим, чтобы он выражал себя, но одновременно учился и совершенствовался в тех областях игры, где он все еще может прибавить".



"С нашей точки зрения, он тот, кто может кое-что добавить нашей команде и составу, потому что он подходит для столь многих позиций в нашей схеме. Он придает нам дополнительную гибкость в том, как мы можем использовать имеющихся игроков. Это классно".



"Я хорошо знаю его по выступлениям в Швейцарии и особенно в Германии — я его давний поклонник. Однако теперь дополнительный бонус в том, что он знает Премьер-Лигу и знает, насколько напряженная здесь обстановка. Он был действительно хорош на Чемпионате Мира, поэтому приезжает к нам с уверенностью в себе".



"Наконец, Джердан — это личность, которая, как я убежден, идеальна для "Ливерпуля". Он обладает характером и драйвом. Он тот, который будет наделять положительными эмоциями нашу публику. Он попадает в раздевалку, где собраны действительно хорошие парни, и я знаю, что они примут его с распростертыми объятиями, и он сможет быстро освоиться", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".