Клопп рассказал, чего ожидает от Шакири

Юрген Клопп и Джердан Шакири Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился своими ожиданиями от вингера Джердана Шакири, чье приобретение "красные" подтвердили в пятницу вечером.

Вылет "Стоука" в Премьер-Лиги позволил "Ливерпулю" приобрести бывшего игрока "Интера" и "Баварии" за относительно скромную сумму — 13.5 миллионов фунтов.

Некоторые считают 26-летнего швейцарца высокомерным игроком, который часто тянет одеяло на себя, однако Клопп не видит в этом проблемы и считает, что Джердан идеально впишется в игру "красных".

"Думаю, английская фраза, которая объясняет решение подписать Джердана, звучит как "без колебаний". Когда становится доступен кто-то вроде него, ты должен реагировать быстро, если ты умен — и мы сделали это".

"Он обладает скоростью и мастерством, правильным количеством самонадеянности на футбольном поле, настоящей храбростью, чтобы хотеть получать мяч и влиять на игру. Это обязательные качества, чтобы выступать за нас".

"Думаю, мы идеально ему подходим в этот момент времени, потому что ему необходимо подстегнуть себя и поставить перед собой вызов, и у нас он сможет это сделать. Мы захотим, чтобы он выражал себя, но одновременно учился и совершенствовался в тех областях игры, где он все еще может прибавить".

"С нашей точки зрения, он тот, кто может кое-что добавить нашей команде и составу, потому что он подходит для столь многих позиций в нашей схеме. Он придает нам дополнительную гибкость в том, как мы можем использовать имеющихся игроков. Это классно".

"Я хорошо знаю его по выступлениям в Швейцарии и особенно в Германии — я его давний поклонник. Однако теперь дополнительный бонус в том, что он знает Премьер-Лигу и знает, насколько напряженная здесь обстановка. Он был действительно хорош на Чемпионате Мира, поэтому приезжает к нам с уверенностью в себе".

"Наконец, Джердан — это личность, которая, как я убежден, идеальна для "Ливерпуля". Он обладает характером и драйвом. Он тот, который будет наделять положительными эмоциями нашу публику. Он попадает в раздевалку, где собраны действительно хорошие парни, и я знаю, что они примут его с распростертыми объятиями, и он сможет быстро освоиться", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Метки Клопп, Ливерпуль, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2018 00:05

Количество просмотров Просмотров: 703

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. daikirai 14.07.2018 00:32 # daikirai
    Фотка просто топ. Эта фотка > украина

    (ответить)

  2. mancunia-planet 14.07.2018 00:16 # mancunia-planet
    ахахааа...

    (ответить)

  3. bushwacka 14.07.2018 00:11 # bushwacka
    Клопп-ТОП, хуjни не скажет )))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: