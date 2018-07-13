"Хаддерсфилд" приобрел Эрика Дурма

"Хаддерсфилд" приобрел у дортмундской "Боруссии" крайнего защитника Эрика Дурма.

Шесть лет назад именно главный тренер "терьеров" Дэвид Вагнер пригласил Дурма в Дортмунд. На тот момент Эрик, сейчас с успехом действующий на обеих флангах защиты, играл нападающего. После успешной смены позиции игрок смог ворваться в первую команду "Боруссии".



Минувший сезон оказался напрочь испорчен для Дурма травмой крестообразных связок колена, полученной в январе. Вернувшись в строй, 26-летний защитник решил все начать с чистого листа и в новом клубе.



Контракт Эрика, выигрывавшего Чемпионат Мира с сборной Германии в 2014, рассчитан на один год и предусматривает опцию продления на 12 месяцев по инициативе "Хаддерсфилда". Сумма трансфера не разглашается.



"Не каждый день удается пригласить игрока уровня Эрика в твой клуб. Он чемпион Мира, и он поиграл на высочайшем уровне, так что это замечательный день для "Хаддерсфилда".



"Вы в курсе, что я знаю Эрика по совместной работе в Дортмунде, и он обладает всеми качествами, чтобы добиться огромного успеха у нас. Он умен и наделен целеустремленным характером. Он отчаянно хочет играть, а это всегда хорошо для любого тренера!" — сообщил Вагнер.