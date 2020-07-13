"Ливерпуль" купил Шакири у "Стоука"

"Ливерпуль" официально завершил приобретение вингера "Стоука" Джердана Шакири. Сумма трансфера составила около 13.5 миллионов фунтов.

Утром в пятницу стало известно, что Шакири досрочно прервал свой отпуск после выступления за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира в России и прилетел в Ливерпуль на медицинское обследование.



Медобследование не выявило у Джердана никаких проблем, а прочие формальности была улажены столь же молниеносно. Уже вечером 26-летний швейцарец заключил долгосрочный контракт, получил футболку с 23-м номером и стал третьим новичком "красных" в это трансферное окно после полузащитников Наби Кейта и Фабиньо.



Шакири выступал за "гончаров" с 2015 года, когда он был куплен у "Интера" за 12 млн. фунтов. Джердан стал лучшим бомбардиром "Стоука" в прошлом сезоне, забив восемь голов, но это не уберегло команду от вылета из Премьер-Лиги.



Выбывание "Стоука" в Чемпионшип сделало активным пункт в контракте экс-игрока "Баварии" об отступных, но "Ливерпуль" опередил конкурентов и заполучил Шакири.



"Я счастлив быть здесь. Это громадный клуб с большой историей, большими игроками и великолепным тренером. Поэтому я доволен и счастлив оказаться здесь".



"Каждый игрок всегда хочет выступать на как можно более высоком уровне. Я хотел перейти еще несколько лет назад, то тогда это не случилось. Я счастлив, что, наконец, здесь. Я хочу совершенствоваться, я хочу быть среди лучших, и я хочу выигрывать титулы. Ради этого я здесь", — сообщил Шакири.