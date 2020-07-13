"Ливерпуль" купил Шакири у "Стоука"

Джердан Шакири "Ливерпуль" официально завершил приобретение вингера "Стоука" Джердана Шакири. Сумма трансфера составила около 13.5 миллионов фунтов.

Утром в пятницу стало известно, что Шакири досрочно прервал свой отпуск после выступления за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира в России и прилетел в Ливерпуль на медицинское обследование.

Медобследование не выявило у Джердана никаких проблем, а прочие формальности была улажены столь же молниеносно. Уже вечером 26-летний швейцарец заключил долгосрочный контракт, получил футболку с 23-м номером и стал третьим новичком "красных" в это трансферное окно после полузащитников Наби Кейта и Фабиньо.

Шакири выступал за "гончаров" с 2015 года, когда он был куплен у "Интера" за 12 млн. фунтов. Джердан стал лучшим бомбардиром "Стоука" в прошлом сезоне, забив восемь голов, но это не уберегло команду от вылета из Премьер-Лиги.

Выбывание "Стоука" в Чемпионшип сделало активным пункт в контракте экс-игрока "Баварии" об отступных, но "Ливерпуль" опередил конкурентов и заполучил Шакири.

"Я счастлив быть здесь. Это громадный клуб с большой историей, большими игроками и великолепным тренером. Поэтому я доволен и счастлив оказаться здесь".

"Каждый игрок всегда хочет выступать на как можно более высоком уровне. Я хотел перейти еще несколько лет назад, то тогда это не случилось. Я счастлив, что, наконец, здесь. Я хочу совершенствоваться, я хочу быть среди лучших, и я хочу выигрывать титулы. Ради этого я здесь", — сообщил Шакири.



Метки Ливерпуль, Стоук, трансферы, Шакири

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2018 23:20

Количество просмотров Просмотров: 1933

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. liverpool-kutais 14.07.2018 00:51 # liverpool-kutais
    Ооой..давайте ещё Джаку какого-нибудь купим..

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  2. rentv 14.07.2018 00:47 # rentv
    Ну на замену моэть и норм. Хотя он такое гавно, что я даже не уверен

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  3. lahmatyj 14.07.2018 00:39 # lahmatyj
    Опыт Даунинга ну нихуя ничему Ливерпуль не научил.

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  4. mancunia-planet 14.07.2018 00:17 # mancunia-planet
    Лузерпуль обозначил свои намерения ахахааа...

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  5. vertigo-92 14.07.2018 00:12 # vertigo-92
    изи околотоп за 13 лямов) щас еще Фекир подъедет и Алиссон и чемпик можно не начинать, все заведомо описяны)

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  6. brown-ale 14.07.2018 00:09 # brown-ale
    Не одобряю этот трансфер. Второй Балотелли. Если не сможет играть, будет отравлять атмосферу, а затем его вышвырнут из клуба...

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  7. imfake 14.07.2018 00:02 # imfake
    плюс один тупой культурист в стане портовой бомжарни

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  8. memfis63 13.07.2018 23:57 # memfis63
    АОЧ и Шакири ....
    ясно понятно

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  9. chr1s8rown 13.07.2018 23:55 # chr1s8rown
    по адресу пришёл.
    похоже бувач навсегда ушёл

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  10. kojan 13.07.2018 23:46 # kojan
    скандальный бегунок во вкусе Клоппа и "адекватных" колбасоидов почитателей всяких "талантов" Элтона Джона...

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  11. imf-tau 13.07.2018 23:46 # imf-tau
    Ливерпуль покупает бегунка, а обоссан все равно Моур.

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  12. redspool 13.07.2018 23:39 # redspool
    Игрок с таким уровнем мастерства и все еще высоким потенциалом за невысокую сумму отступных - неплохой вариант даже для скамейки. Но у Клоппа может и раскрыться на новом уровне, так как примеры есть.

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  13. mcferson 13.07.2018 23:38 # mcferson
    усатый карвальо в бетисе - еще один пример что продавать за правильные бабки надо сразу

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  14. rassl 13.07.2018 23:37 # rassl
    100% заиграет ,я давно хотел видеть его в Ливерпулье

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  15. don-antonio 13.07.2018 23:36 # don-antonio
    Где-то один уровень с Кенеди

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  16. bushwacka 13.07.2018 23:35 # bushwacka
    Нормально. Посмотрим на предсезонных матчах, что он из себя представляет.

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  17. mcferson 13.07.2018 23:34 # mcferson
    неоднозначно, с другой стороны это не ссрaные баркли и дринквотеры

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  18. sausage 13.07.2018 23:30 # sausage
    Хз как к этому трансферу относиться, тем более была вроде история, что его уже хотели, а он нах послал Ливерпуль. Да и сейчас за счастье свалить из Стоука, никуда вроде больше не успели позвать. Но после Салаха я уже ничему не удивляюсь. Вдруг, возьмёт и порвёт всех, бегунок-то вроде заряженный. Так или иначе за эти деньги более перспективный трансфер нежели "плеймейкер" Баркли в Челси, даже если рассматривать только банку.

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  19. staryi-eblan 13.07.2018 23:30 # staryi-eblan
    14 лямов за бегунка. Ливерпуль радует своими *умными* покупками

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  20. ccchelsea 13.07.2018 23:27 # ccchelsea
    Середняк для середняка.

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