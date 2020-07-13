"Ливерпуль" купил Шакири у "Стоука"
"Ливерпуль" официально завершил приобретение вингера "Стоука" Джердана Шакири. Сумма трансфера составила около 13.5 миллионов фунтов.
Утром в пятницу стало известно, что Шакири досрочно прервал свой отпуск после выступления за сборную Швейцарии на Чемпионате Мира в России и прилетел в Ливерпуль на медицинское обследование.
Медобследование не выявило у Джердана никаких проблем, а прочие формальности была улажены столь же молниеносно. Уже вечером 26-летний швейцарец заключил долгосрочный контракт, получил футболку с 23-м номером и стал третьим новичком "красных" в это трансферное окно после полузащитников Наби Кейта и Фабиньо.
Шакири выступал за "гончаров" с 2015 года, когда он был куплен у "Интера" за 12 млн. фунтов. Джердан стал лучшим бомбардиром "Стоука" в прошлом сезоне, забив восемь голов, но это не уберегло команду от вылета из Премьер-Лиги.
Выбывание "Стоука" в Чемпионшип сделало активным пункт в контракте экс-игрока "Баварии" об отступных, но "Ливерпуль" опередил конкурентов и заполучил Шакири.
"Я счастлив быть здесь. Это громадный клуб с большой историей, большими игроками и великолепным тренером. Поэтому я доволен и счастлив оказаться здесь".
"Каждый игрок всегда хочет выступать на как можно более высоком уровне. Я хотел перейти еще несколько лет назад, то тогда это не случилось. Я счастлив, что, наконец, здесь. Я хочу совершенствоваться, я хочу быть среди лучших, и я хочу выигрывать титулы. Ради этого я здесь", — сообщил Шакири.
13.07.2018 23:20
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Последние комментарии:
Ооой..давайте ещё Джаку какого-нибудь купим..
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Ну на замену моэть и норм. Хотя он такое гавно, что я даже не уверен
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Опыт Даунинга ну нихуя ничему Ливерпуль не научил.
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Лузерпуль обозначил свои намерения ахахааа...
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изи околотоп за 13 лямов) щас еще Фекир подъедет и Алиссон и чемпик можно не начинать, все заведомо описяны)
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Не одобряю этот трансфер. Второй Балотелли. Если не сможет играть, будет отравлять атмосферу, а затем его вышвырнут из клуба...
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плюс один тупой культурист в стане портовой бомжарни
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АОЧ и Шакири ....
ясно понятно
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по адресу пришёл.
похоже бувач навсегда ушёл
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скандальный бегунок во вкусе Клоппа и "адекватных" колбасоидов почитателей всяких "талантов" Элтона Джона...
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Ливерпуль покупает бегунка, а обоссан все равно Моур.
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Игрок с таким уровнем мастерства и все еще высоким потенциалом за невысокую сумму отступных - неплохой вариант даже для скамейки. Но у Клоппа может и раскрыться на новом уровне, так как примеры есть.
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усатый карвальо в бетисе - еще один пример что продавать за правильные бабки надо сразу
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100% заиграет ,я давно хотел видеть его в Ливерпулье
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Где-то один уровень с Кенеди
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Нормально. Посмотрим на предсезонных матчах, что он из себя представляет.
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неоднозначно, с другой стороны это не ссрaные баркли и дринквотеры
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Хз как к этому трансферу относиться, тем более была вроде история, что его уже хотели, а он нах послал Ливерпуль. Да и сейчас за счастье свалить из Стоука, никуда вроде больше не успели позвать. Но после Салаха я уже ничему не удивляюсь. Вдруг, возьмёт и порвёт всех, бегунок-то вроде заряженный. Так или иначе за эти деньги более перспективный трансфер нежели "плеймейкер" Баркли в Челси, даже если рассматривать только банку.
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14 лямов за бегунка. Ливерпуль радует своими *умными* покупками
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Середняк для середняка.
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