Каррагер: "Уход Конте — большая потеря для Премьер-Лиги"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что увольнение Антонио Конте с поста главного тренера "Челси" станет большой потерей для Премьер-Лиги.
Ранее в пятницу "синие" официально объявили о расставании с Конте, чей контракт был расторгнут за год до истечения. Антонио покидает "Стэмфорд Бридж", выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии за два года работы.
Каррагер расстроен, что английский футбол лишается такого классного специалиста, чья схема с тремя защитниками стала настоящим откровением и была скопирована многими конкурентами.
"Уход Антонио Конте — это большая потеря для Премьер-Лиги. Думаю, он был великолепен. Он перевел "Челси" на игру с тремя защитниками, после чего сложилось впечатление, что теперь так играет каждый в стране — даже сборная Англии".
"Он оказал большое влияние на английский футбол. Прийти и сразу выиграть лигу, а во второй год добавить Кубок Англии — это серьезное достижение".
"Повторить то, что сделал Конте будет тяжело, потому что конкуренция огромна, а "Манчестер Сити" не сбавляет обороты", — сообщил Каррагер.
13.07.2018 22:00
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Последние комментарии:
Надеюсь Жоржиньо и другие новички будут топарями иначе это всё бесполезная xyйня. Конте красавчик. Вертел на детородном Барселону. Но у каркаса ворот и Куртуа иное мнение на этот счёт.
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нужно собраться в Астане, на следующий домашний матч Челси, и сломать нос Куртуа, это решит все проблемы.
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