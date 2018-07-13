Каррагер: "Уход Конте — большая потеря для Премьер-Лиги"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что увольнение Антонио Конте с поста главного тренера "Челси" станет большой потерей для Премьер-Лиги.

Ранее в пятницу "синие" официально объявили о расставании с Конте, чей контракт был расторгнут за год до истечения. Антонио покидает "Стэмфорд Бридж", выиграв Премьер-Лигу и Кубок Англии за два года работы.



Каррагер расстроен, что английский футбол лишается такого классного специалиста, чья схема с тремя защитниками стала настоящим откровением и была скопирована многими конкурентами.



"Уход Антонио Конте — это большая потеря для Премьер-Лиги. Думаю, он был великолепен. Он перевел "Челси" на игру с тремя защитниками, после чего сложилось впечатление, что теперь так играет каждый в стране — даже сборная Англии".



"Он оказал большое влияние на английский футбол. Прийти и сразу выиграть лигу, а во второй год добавить Кубок Англии — это серьезное достижение".



"Повторить то, что сделал Конте будет тяжело, потому что конкуренция огромна, а "Манчестер Сити" не сбавляет обороты", — сообщил Каррагер.