Сарри согласился возглавить "Челси"
Маурицио Сарри согласовал условия своего назначения на должность главного тренера "Челси", а также договорился, что легенда "синих" Джанфранко Дзола станет его ассистентом.
Еще в минувшую среду президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил, что его юристы обсуждают заключительные детали сделки с "Челси" по освобождения Сарри от обязательств перед клубом Серии А.
Спустя пару дней "синие" официально попрощались с Антонио Конте и теперь готовы назначить на его место Маурицио. По информации Sky Sports, Сарри уже согласовал условия личного контракта и вовсю занимается формированием своего тренерского штаба, где одну из ведущих полей займет Дзола.
Клуб со "Стэмфорд Бридж" должен подтвердить назначение 51-летнего Сарри в ближайшие дни, потому что уже в среду команда улетает в предсезонное турне по Австралии.
13.07.2018 21:00
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Попрут к февралю
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брать на место конфликтовавшего Конте уже известного склочника, к успеху идут.
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good luck in euroleague
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Интересно, где Аспи будет играть, у Сарри же схемка с 2 цз. Походу вместо Моузеса справа.
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