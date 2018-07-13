Сарри согласился возглавить "Челси"

Маурицио Сарри Маурицио Сарри согласовал условия своего назначения на должность главного тренера "Челси", а также договорился, что легенда "синих" Джанфранко Дзола станет его ассистентом.

Еще в минувшую среду президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил, что его юристы обсуждают заключительные детали сделки с "Челси" по освобождения Сарри от обязательств перед клубом Серии А.

Спустя пару дней "синие" официально попрощались с Антонио Конте и теперь готовы назначить на его место Маурицио. По информации Sky Sports, Сарри уже согласовал условия личного контракта и вовсю занимается формированием своего тренерского штаба, где одну из ведущих полей займет Дзола.

Клуб со "Стэмфорд Бридж" должен подтвердить назначение 51-летнего Сарри в ближайшие дни, потому что уже в среду команда улетает в предсезонное турне по Австралии.



Метки Дзола, Наполи, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. ganinilyha 13.07.2018 21:42 # ganinilyha
    Попрут к февралю

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  2. alexomck 13.07.2018 21:09 # alexomck
    брать на место конфликтовавшего Конте уже известного склочника, к успеху идут.

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  3. only--liverpool 13.07.2018 21:09 # only--liverpool
    good luck in euroleague

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  4. akado 13.07.2018 21:06 # akado
    Интересно, где Аспи будет играть, у Сарри же схемка с 2 цз. Походу вместо Моузеса справа.

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