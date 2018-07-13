Сарри согласился возглавить "Челси"

Маурицио Сарри согласовал условия своего назначения на должность главного тренера "Челси", а также договорился, что легенда "синих" Джанфранко Дзола станет его ассистентом.

Еще в минувшую среду президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис объявил, что его юристы обсуждают заключительные детали сделки с "Челси" по освобождения Сарри от обязательств перед клубом Серии А.



Спустя пару дней "синие" официально попрощались с Антонио Конте и теперь готовы назначить на его место Маурицио. По информации Sky Sports, Сарри уже согласовал условия личного контракта и вовсю занимается формированием своего тренерского штаба, где одну из ведущих полей займет Дзола.



Клуб со "Стэмфорд Бридж" должен подтвердить назначение 51-летнего Сарри в ближайшие дни, потому что уже в среду команда улетает в предсезонное турне по Австралии.