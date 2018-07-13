Саутгейт настроен выиграть матч за третье место ЧМ-2018

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не собирается выставлять дублирующий состав на матч за третье место Чемпионата Мира против Бельгии.

В субботу в Санкт-Петербурге сойдутся два неудачника полуфинальной стадии, чтобы разыграть бронзовые медали мундиаля.



И если на матч против Бельгии на групповом этапе Саутгейт выставил откровенно резервный состав, заранее показав свою готовность принять поражение, то на сей раз изменений будет не так много, а Англия постарается добыть победу.



"Каждый хочет сыграть, но иногда это не лучшее решение — использовать того, чей уровень энергии недостаточен. Это не будет тот же стартовый состав, но мы не хотим делать максимально возможное количество изменений".



"Мы предельно мотивированы. У нас есть шанс выиграть медали на Чемпионате Мира, что прежде удавалось Англии лишь однажды. Мы очень мотивированы, вдобавок Бельгия уже обыгрывала нас, и мы хотим ответить".



"В эмоциональном плане это были несколько тяжелых дней, но игроки невероятны. Для меня удовольствие с ними работать. У них есть энергия и желание".



"Мы хотим хорошо завершить турнир. Мы установили планку, как мы хотим работать и играть", — цитирует Саутгейта Sky Sports.



Добавим, что в пятницу сборная Англии тренировалась в полном составе, включая защитника Кирана Триппьера, покинувшего поле с травмой на исходе экстра-таймов полуфинального матча с Хорватией.