"Барселона" сделала предложение о покупке Канте

"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Челси" Нголо Канте и готова взамен отдать лондонскому клубу Андре Гомеша.

Этим летом будущее сразу нескольких ключевых игроков "Челси" оказалось под вопросом. Пресса неустанно спекулирует на тему возможного ухода со "Стэмфорд Бридж" голкипера Тибо Куртуа и плеймейкера Эдена Азара.



Однако над "синими" также нависла угроза лишиться 27-летнего Канте. Как стало известно Sky Sports, "Барселона" уже сделала свое предложение по Нголо, предложив за одного из лучших опорников Премьер-Лиги некоторую сумму денег плюс Гомеша.



В данный момент чемпионы Ла Лиги ожидают ответа от "Челси", который находится на пороге приобретения опорника "Наполи" Жоржиньо.



Добавим, что в июне 2016 сами "синие" приобрели Канте у "Лестера" за 32 миллиона фунтов. Вместе с "Челси" Нголо выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, а прямо сейчас готовится со сборной Франции к финалу Чемпионата Мира против Хорватии.