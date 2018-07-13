"Барселона" сделала предложение о покупке Канте
"Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Челси" Нголо Канте и готова взамен отдать лондонскому клубу Андре Гомеша.
Этим летом будущее сразу нескольких ключевых игроков "Челси" оказалось под вопросом. Пресса неустанно спекулирует на тему возможного ухода со "Стэмфорд Бридж" голкипера Тибо Куртуа и плеймейкера Эдена Азара.
Однако над "синими" также нависла угроза лишиться 27-летнего Канте. Как стало известно Sky Sports, "Барселона" уже сделала свое предложение по Нголо, предложив за одного из лучших опорников Премьер-Лиги некоторую сумму денег плюс Гомеша.
В данный момент чемпионы Ла Лиги ожидают ответа от "Челси", который находится на пороге приобретения опорника "Наполи" Жоржиньо.
Добавим, что в июне 2016 сами "синие" приобрели Канте у "Лестера" за 32 миллиона фунтов. Вместе с "Челси" Нголо выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, а прямо сейчас готовится со сборной Франции к финалу Чемпионата Мира против Хорватии.
13.07.2018 19:00
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Последние комментарии:
Если за гавтинью барсуки выложили 150 лямов то за Канте минимум лямов 200 запросят. За 35 и Гомика они только Игнашевича смогут взять с большим трудом
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уйдет
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Ну если ток на Месси и "некоторую сумму денег"
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вообще-то Канте 27
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не зря жоржинью у сити отбивали, готовились.
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хуя, 24 года всего топарику. ебаная барселона думает, что может забирать лучших игроков из англии. нахуй бы всех испанцев слать
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Понятно что барсуки хотят нголо..но зачем они гомиша пихают? Канте это топ. И его не получится обменять на использованный презерватив. Тем более у еврея.
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мда членче после ухода Конте по рукам пошла я смотрю
надо бы под шумок забирать оттуда Аспи
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жутарик топкий
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жутарик топкий
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