"Барселона" сделала предложение о покупке Канте

Лионель Месси и Нголо Канте "Барселона" заинтересована в приобретении полузащитника "Челси" Нголо Канте и готова взамен отдать лондонскому клубу Андре Гомеша.

Этим летом будущее сразу нескольких ключевых игроков "Челси" оказалось под вопросом. Пресса неустанно спекулирует на тему возможного ухода со "Стэмфорд Бридж" голкипера Тибо Куртуа и плеймейкера Эдена Азара.

Однако над "синими" также нависла угроза лишиться 27-летнего Канте. Как стало известно Sky Sports, "Барселона" уже сделала свое предложение по Нголо, предложив за одного из лучших опорников Премьер-Лиги некоторую сумму денег плюс Гомеша.

В данный момент чемпионы Ла Лиги ожидают ответа от "Челси", который находится на пороге приобретения опорника "Наполи" Жоржиньо.

Добавим, что в июне 2016 сами "синие" приобрели Канте у "Лестера" за 32 миллиона фунтов. Вместе с "Челси" Нголо выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии, а прямо сейчас готовится со сборной Франции к финалу Чемпионата Мира против Хорватии.



Метки Барселона, Канте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. asnural 13.07.2018 19:41 # asnural
    Если за гавтинью барсуки выложили 150 лямов то за Канте минимум лямов 200 запросят. За 35 и Гомика они только Игнашевича смогут взять с большим трудом

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  2. only--liverpool 13.07.2018 19:31 # only--liverpool
    уйдет

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  3. chelsea-69 13.07.2018 19:29 # chelsea-69
    Ну если ток на Месси и "некоторую сумму денег"

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  4. farot 13.07.2018 19:17 # farot
    вообще-то Канте 27

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  5. alexomck 13.07.2018 19:17 # alexomck
    не зря жоржинью у сити отбивали, готовились.

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  6. liverfun 13.07.2018 19:15 # liverfun
    хуя, 24 года всего топарику. ебаная барселона думает, что может забирать лучших игроков из англии. нахуй бы всех испанцев слать

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  7. asnural 13.07.2018 19:15 # asnural
    Понятно что барсуки хотят нголо..но зачем они гомиша пихают? Канте это топ. И его не получится обменять на использованный презерватив. Тем более у еврея.

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  8. imfake 13.07.2018 19:15 # imfake
    мда членче после ухода Конте по рукам пошла я смотрю
    надо бы под шумок забирать оттуда Аспи

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  9. mancunia-planet 13.07.2018 19:13 # mancunia-planet
    жутарик топкий

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  10. petertosh 13.07.2018 19:12 # petertosh
    жутарик топкий

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