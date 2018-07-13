Клопп рад за Ловрена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп порадовался за своего защитника Деяна Ловрена, который игрой на Чемпионате Мира в России за сборную Хорватии продолжил доказывать неправоту своих критиков.

Все то время, что Ловрен выступает за "красных", он регулярно подвергается критике. Однако нельзя не признать, что Деян на высоком уровне провел вторую половину минувшего сезона, финишировав с "Ливерпулем" в топ-4 Премьер-Лиги и добравшись до финала Лиги Чемпионов.



Свою отличную форму 29-летний защитник сохранил и на ЧМ-2018, где хорваты добрались до финала, попутно выбив из борьбы сборную Англии. По мнению Клоппа, публика изначально была предвзята к Ловрену, и тот был не так плох, как о нем говорили.



"Очень часто люди весьма поспешны в своих выводах. Я не знаю в точности, что было здесь до меня. Но после моего прихода Деян совершил три или четыре ошибки, включая две против "Тоттенхэма" и одну в матче Лиги Чемпионов в прошлом году. Никак не 15 или 20 ошибок".



"90 процентов времени он играл выдающимся образом, 95 — абсолютно нормально, и только 5 процентов времени он был не на высоте. Однако эти проблемы вы обнаружите у всех игроков в мире".



"Я абсолютно счастлив. Я счастлив, что он с пользой применил те маленькие советы, которые мы давали ему в последние годы. Он он все еще может прибавить, это 100 процентов".



"Он в полном порядке. Я не видел все матчи этого Чемпионата Мира, но видел многие из них, и пока что он проводит великолепный турнир. Его заслуженно хвалят, и я действительно рад за него", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".