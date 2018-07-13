Бэйл обсудит свое будущее с "Реалом"

На следующей неделе вингер Гарет Бэйл проведет встречу с новым тренером "Реала" Хуленом Лопетеги, чтобы решить вопрос со своим будущим.

Со следующей недели к тренировкам возвращаются большинство игроков "Реала", и в первую очередь Бэйл хочет узнать, какое место в своих планах ему отводит Лопетеги, потому что при Зинедине Зидане валлиец явно не был доволен количеством игровых минут.



Как сообщает Sky Sports, помимо встречи Бэйла с Лопетеги, в скором времени произойдет еще одна встреча — представителей Гарета с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Пока же 28-летний игрок не знает, как сложится его судьба.



"Я правда не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Я собираюсь сесть и обсудить это со своим агентом. Возможно, я останусь в Мадриде. Возможно, нет. Этим летом мы сядем и, надеюсь, решим этот вопрос", — сообщил Бэйл Wales Online.



Добавим, что претендентом номер один на экс-игрока "Тоттенхэма" остается "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" хотят, чтобы Бэйл ответил им взаимностью, прежде чем клуб начнет переговоры с "Реалом" о покупке Гарета.