Сарри и Жоржиньо готовятся к подписанию контрактов с "Челси"

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо, а также экс-главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри прибыли в Лондон, чтобы заключить контракты с "Челси".

Ранее днем "синие" официально подтвердили расставание с Антонио Конте, тем самым расчистив дорогу для Сарри. По информации Evening Standard, как раз сегодня Маурицио прилетел в Лондон, чтобы занять освободившееся место.



Однако подтверждения о назначении Сарри главным тренером, возможно, придется подождать несколько дней. Это совершенно точно случится до следующей среды, когда "Челси" отправится в предсезонное турне по Австралии.



Sky Sports передает, что в Лондон прибыл и Жоржиньо, который еще два месяца назад дал согласие на переход в "Манчестер Сити". Узнав о возможности воссоединиться с Сарри и получив более выгодное предложение от "синих", игрок сборной Италии отверг "горожан".



Сообщается, что 26-летний Жоржиньо обойдется "Челси" в 50 миллионов фунтов, а еще 7 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.