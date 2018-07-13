Сарри и Жоржиньо готовятся к подписанию контрактов с "Челси"
Полузащитник "Наполи" Жоржиньо, а также экс-главный тренер неаполитанцев Маурицио Сарри прибыли в Лондон, чтобы заключить контракты с "Челси".
Ранее днем "синие" официально подтвердили расставание с Антонио Конте, тем самым расчистив дорогу для Сарри. По информации Evening Standard, как раз сегодня Маурицио прилетел в Лондон, чтобы занять освободившееся место.
Однако подтверждения о назначении Сарри главным тренером, возможно, придется подождать несколько дней. Это совершенно точно случится до следующей среды, когда "Челси" отправится в предсезонное турне по Австралии.
Sky Sports передает, что в Лондон прибыл и Жоржиньо, который еще два месяца назад дал согласие на переход в "Манчестер Сити". Узнав о возможности воссоединиться с Сарри и получив более выгодное предложение от "синих", игрок сборной Италии отверг "горожан".
Сообщается, что 26-летний Жоржиньо обойдется "Челси" в 50 миллионов фунтов, а еще 7 млн. будут предусмотрены в виде бонусов.
13.07.2018 16:00
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побрить и гуталином намазать и у нас Канте 2 шт будет бегать
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Будущие каратели БИГ-ФО!
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Прибыли, чтобы ебать опл.
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Вот подпишет тогда и пишите !!! Ближайшие 48 часов давно истекли
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Очередной балабол, которому пофиг на договоренности
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