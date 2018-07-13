Руни: "Эвертон" был рад моему уходу"

Новичок "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни уверен, что "Эвертон" был рад его уходу из клуба.

После возвращения на "Гудисон Парк" Руни прошлым летом отыграл всего один сезон за "ирисок", после чего отправился в МЛС. По словам Уэйна, его поспешный уход из родного клуба был вынужденным.



"Я легко мог остаться в "Манчестер Юнайтед", у меня оставалось еще два года по контракту. Я мог зарабатывать больше и довольствоваться этим. Но я хотел играть".



"Ради этого я вернулся в "Эвертон" и отыграл там прошлый сезон. По его окончании они ясно дали понять, что будут рады, если я уйду", - сообщил Руни в интервью ESPN.