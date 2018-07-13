Махрез: "Магуайр заслуживает уйти на повышение"

Новичок "Манчестер Сити" Рияд Махрез считает, что его бывший партнер по "Лестеру" Харри Магуайр тоже заслуживает уйти на повышение.

На текущей неделе "лисы" продали Махреза "горожанам" за 60 миллионов фунтов. Таким образом, Рияд исполнил свою мечту и перебрался в клуб, регулярно выступающий в Лиге Чемпионов и ведущий борьбу за трофеи.



Примеру Рияда в скором времени может последовать и Магуайр, который своей игрой за сборную Англии на Чемпионате Мира в России привлек интерес больших клубов. По слухам, среди претендентов на 25-летнего защитника значатся "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Махрез считает, что Харри должен использовать этот шанс.



"Я всегда верил, что Харри очень хороший игрок, он демонстрировал это с того самого дня, как перешел в "Лестер", и весь минувший сезон. Меня не удивляет то, как он выступает на Чемпионате Мира".



"Конечно, он заслуживает играть на более высоком уровне, но "Лестер" — это тоже хороший клуб, поэтому он должен решить самостоятельно. Давайте посмотрим, как все сложится", — цитирует Махреза Sky Sports.