"Саутгемптон" приобрел Янника Вестергора

"Саутгемптон" объявил о приобретении центрального защитника менхенгладбахской "Боруссии" Янника Вестергора. Сделка оценивается в 18 миллионов фунтов.

Пройдя медицинское обследование накануне, сегодня Вестергор поставил свою подпись под контрактом, рассчитанным до 2022 года.



Таким образом, 26-летний защитник, не сыгравший ни минуты в четырех матчах сборной Дании на Чемпионате Мира в России, стал уже четвертым новичком "святых" после Ангуса Ганна, Стюарта Армстронга и Мохамеда Эльюнусси.



Всю свою профессиональную карьеру до настоящего момента Вестергор провел в Германии, где, помимо "Боруссии", также поиграл за "Хоффенхайм" и "Вердер". Янник зарекомендовал себя одним из лучших центральных защитников Бундеслиги.



"Нам пришлось выдержать серьезную конкуренцию, чтобы пригласить Янника сюда, и мы рады, что он избрал "Саутгемптон" как правильное место, чтобы сделать следующий шаг в своей карьере".



"И хотя мы были в курсе уровня интереса к Яннику, он очень быстро дал понять, что масштаб клуба и наши амбиции делают "Саутгемптон" его вариантом номер один", — сообщил Хьюз.