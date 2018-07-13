Эмери объяснил уход Уилшира из "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что не смог пообещать полузащитнику Джеку Уилширу место в стартовом составе по "тактическим и техническим" соображениям.

Напомним, Уилшир принял решение покинуть "Арсенал" свободным агентом после 17 лет в клубе, когда поговорил по душам с Эмери. Джек не захотел быть игроком ротации на "Эмирейтс" и вскоре отправился в "Вест Хэм".



По словам Эмери, их беседа с Уилширом проходила со взаимным уважением. 26-летний англичанин достойно принял позицию испанского тренера.



"Это было тактические и техническое решение. Мы очень хорошо поговорили с Уилширом. Я объяснил ему свое мнение и то, как я хочу создавать команду. Не уверен, мог ли я пообещать ему, что он будет играть в стартовом составе".



"Он также объяснил мне, что это непростое решение для него, но он хочет поступить как можно лучше для себя. Все это было при взаимном уважении".



"Знаю, этот игрок очень важен для болельщиков, "Арсенал" его воспитал. Но я не мог пообещать ему место в стартовом составе. По этой причине он решил уйти, и я уважаю это", — цитирует Эмери Sky Sports.