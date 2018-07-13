"Челси" подтвердил расставание с Конте

Антонио Конте "Челси" официально подтвердил, что Антонио Конте покинул должность главного тренера.

О том, что "синие" разорвали отношения с итальянским специалистом, стало известно еще накануне. Спустя сутки этому последовало официальное подтверждение.

Таким образом, Конте покидает "Стэмфорд Бридж" после двух сезонов работы и за год до истечения своего контракта. Это означает, что увольнение Антонио будет стоить "Челси" примерно 9 миллионов фунтов.

В скором времен "Челси" должен подтвердить назначение на место Конте его соотечественника Маурицио Сарри, который уже договорился о расторжении собственного контракта с "Наполи".

Добавим, под руководством Конте "синие" провел 106 матчей с учетом всех соревнований, одержав 70 побед и выиграв Премьер-Лигу с Кубком Англии.



Метки Конте, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2018 12:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. psycho1 13.07.2018 13:39 # psycho1
    Забавно все-таки. У пенсов был чемпионский состав и куча денег на его укрепление, можно было построить такую команду, что никакие Сити бы не поборолись. И ни одного фана в тот момент не смутило, что парик меняет Косту на днорату, Матича на бакаёку, лучшего защитника на Рудигера, приводит каких-то бомжеватых итальянских друзей вроде жопакосты и эмерсона, набирает английский неликвид вроде барклея и дринкмочера. Вспомните, как они с пеной у рта оправдывали эти гениальные сделки, с каким удовольствием облизывали эти дорогущие куски говна вместе с париком. Теперь команда в ЛЕ, состав примерно уровня Бернли, а в качестве нового тренера такой же инфантильный физрук без достижений. Красота.

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  2. don-antonio 13.07.2018 13:39 # don-antonio
    Топера уволили ( суки

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  3. ask 13.07.2018 13:33 # ask
    Да!!! Психованный парик убирайся на родину!

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  4. gringo1990 13.07.2018 13:32 # gringo1990
    Каким бы не был Антонио, спасибо ему за эти 2 года.
    Удачи ему в дальнейшем!

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  5. xiaomi 13.07.2018 13:18 # xiaomi
    Не благодарные. Конте идеальным вариантом был для Челси прямосейчас. Среди Гвардиола, Моур, Клоп, Почеттино, Эмери, Пелегрини, Дайч, Мойесы хуйесы Сарри что будет делать? А Конте с адекватным составом ебал бы всех. Эх тупые пенсы

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  6. liverfun 13.07.2018 13:14 # liverfun
    Просто бизнес кар. До начала сезона 4 недели, новый тренер еще не приступил к работе и понятия не имеет с каким материалом ему работать. Лидеры в открытую заявляют, что хотят съебать, лишь калеки и старперы довольны сложившейся ситуацией.
    Видимо в руководстве считают сарри волшебником, типа придет, и уже через пару недель команда будет клепать победу за победой

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  7. gunars 13.07.2018 13:14 # gunars
    ахахаха)) все, абсольтли все сс*т на гпенсов))

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  8. hollywood-hoe 13.07.2018 13:12 # hollywood-hoe
    еще третий раз надо опубликовать, на всякий

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  9. chelsea-69 13.07.2018 13:04 # chelsea-69
    кароче чао

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  10. ganinilyha 13.07.2018 13:00 # ganinilyha
    Журнашлюхи сделали своё дело, упорно работав над ним целый год. Ну а руководству очередной привет. Не за горами и Слуций. И чемпионшип.

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  11. kojan 13.07.2018 12:59 # kojan
    в конфликте тренер - команда Абрамович будет брать сторону команды, проще уволить одного, чем продать (избавиться) группу игроков. Та же песня была с Моуринью, игроки встали на сторону докторши. Вывод: Мауринью заменили на Конте и с успехом, а уход Косты ослабил синих и замена не сработала...

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  12. moneymaker 13.07.2018 12:55 # moneymaker
    Пиздец топарика уволили(

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  13. chelsea2002 13.07.2018 12:55 # chelsea2002
    надеюсь клуб у него отсудит деньги которые он хочет за неустойку типа.. мразь просто выбросли на трансферы сотни миллионов и почти ничего не угадал еще и клуб оставил без ЛЧ.. по игре наверное худший кто был у челси за все время что слежу за клубом.. ублюдок позорный

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  14. daikirai 13.07.2018 12:49 # daikirai
    Хотел бы видеть его у Королей в помощниках Гвардиолы

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  15. osivori 13.07.2018 12:47 # osivori
    и напрасно, конте всегда востребован будет на топ уровне, а тут как бы с боушем и сколари не получилось, даже думать не хочеться

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  16. alexomck 13.07.2018 12:40 # alexomck
    принял середняк и сходу взял чемп. 2 года подряд середняки брали чемп и оба раза с итальянскими коучами, которых выкидывали следом.
    Конте надеялся на топовых футболеров следом, но топы в Челси идти не захотели, понимают что тот же Лестер по сути.
    главный косяк в его упертости, не понял куда попал. тут не Италия, молись на Абрама, и целуй задницы крысам в команде, а не смски шли.

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  17. satellite 13.07.2018 12:38 # satellite
    Мне просто надоели длинные волосы, я тогда еще на России-2 работал. Контракт я подписал как комментатор. Ведущим работаю, когда матчей нет.

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  18. brown-ale 13.07.2018 12:34 # brown-ale
    Пожалеют. Сарри - второй Сколари.

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  19. ry-l 13.07.2018 12:33 # ry-l
    Маленькая, но победа. Теперь дальше менеджмент по лестнице чистить нужно. И Малату на*уй, пожалуйста.

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  20. largo-winch 13.07.2018 12:33 # largo-winch
    будет не хватать его празднований как бешеная макака у бровки

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