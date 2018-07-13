"Челси" подтвердил расставание с Конте

"Челси" официально подтвердил, что Антонио Конте покинул должность главного тренера.

О том, что "синие" разорвали отношения с итальянским специалистом, стало известно еще накануне. Спустя сутки этому последовало официальное подтверждение.



Таким образом, Конте покидает "Стэмфорд Бридж" после двух сезонов работы и за год до истечения своего контракта. Это означает, что увольнение Антонио будет стоить "Челси" примерно 9 миллионов фунтов.



В скором времен "Челси" должен подтвердить назначение на место Конте его соотечественника Маурицио Сарри, который уже договорился о расторжении собственного контракта с "Наполи".



Добавим, под руководством Конте "синие" провел 106 матчей с учетом всех соревнований, одержав 70 побед и выиграв Премьер-Лигу с Кубком Англии.