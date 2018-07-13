"Челси" подтвердил расставание с Конте
"Челси" официально подтвердил, что Антонио Конте покинул должность главного тренера.
О том, что "синие" разорвали отношения с итальянским специалистом, стало известно еще накануне. Спустя сутки этому последовало официальное подтверждение.
Таким образом, Конте покидает "Стэмфорд Бридж" после двух сезонов работы и за год до истечения своего контракта. Это означает, что увольнение Антонио будет стоить "Челси" примерно 9 миллионов фунтов.
В скором времен "Челси" должен подтвердить назначение на место Конте его соотечественника Маурицио Сарри, который уже договорился о расторжении собственного контракта с "Наполи".
Добавим, под руководством Конте "синие" провел 106 матчей с учетом всех соревнований, одержав 70 побед и выиграв Премьер-Лигу с Кубком Англии.
13.07.2018 12:25
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Последние комментарии:
Забавно все-таки. У пенсов был чемпионский состав и куча денег на его укрепление, можно было построить такую команду, что никакие Сити бы не поборолись. И ни одного фана в тот момент не смутило, что парик меняет Косту на днорату, Матича на бакаёку, лучшего защитника на Рудигера, приводит каких-то бомжеватых итальянских друзей вроде жопакосты и эмерсона, набирает английский неликвид вроде барклея и дринкмочера. Вспомните, как они с пеной у рта оправдывали эти гениальные сделки, с каким удовольствием облизывали эти дорогущие куски говна вместе с париком. Теперь команда в ЛЕ, состав примерно уровня Бернли, а в качестве нового тренера такой же инфантильный физрук без достижений. Красота.
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Топера уволили ( суки
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Да!!! Психованный парик убирайся на родину!
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Каким бы не был Антонио, спасибо ему за эти 2 года.
Удачи ему в дальнейшем!
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Не благодарные. Конте идеальным вариантом был для Челси прямосейчас. Среди Гвардиола, Моур, Клоп, Почеттино, Эмери, Пелегрини, Дайч, Мойесы хуйесы Сарри что будет делать? А Конте с адекватным составом ебал бы всех. Эх тупые пенсы
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Просто бизнес кар. До начала сезона 4 недели, новый тренер еще не приступил к работе и понятия не имеет с каким материалом ему работать. Лидеры в открытую заявляют, что хотят съебать, лишь калеки и старперы довольны сложившейся ситуацией.
Видимо в руководстве считают сарри волшебником, типа придет, и уже через пару недель команда будет клепать победу за победой
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ахахаха)) все, абсольтли все сс*т на гпенсов))
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еще третий раз надо опубликовать, на всякий
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кароче чао
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Журнашлюхи сделали своё дело, упорно работав над ним целый год. Ну а руководству очередной привет. Не за горами и Слуций. И чемпионшип.
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в конфликте тренер - команда Абрамович будет брать сторону команды, проще уволить одного, чем продать (избавиться) группу игроков. Та же песня была с Моуринью, игроки встали на сторону докторши. Вывод: Мауринью заменили на Конте и с успехом, а уход Косты ослабил синих и замена не сработала...
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Пиздец топарика уволили(
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надеюсь клуб у него отсудит деньги которые он хочет за неустойку типа.. мразь просто выбросли на трансферы сотни миллионов и почти ничего не угадал еще и клуб оставил без ЛЧ.. по игре наверное худший кто был у челси за все время что слежу за клубом.. ублюдок позорный
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Хотел бы видеть его у Королей в помощниках Гвардиолы
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и напрасно, конте всегда востребован будет на топ уровне, а тут как бы с боушем и сколари не получилось, даже думать не хочеться
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принял середняк и сходу взял чемп. 2 года подряд середняки брали чемп и оба раза с итальянскими коучами, которых выкидывали следом.
Конте надеялся на топовых футболеров следом, но топы в Челси идти не захотели, понимают что тот же Лестер по сути.
главный косяк в его упертости, не понял куда попал. тут не Италия, молись на Абрама, и целуй задницы крысам в команде, а не смски шли.
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Мне просто надоели длинные волосы, я тогда еще на России-2 работал. Контракт я подписал как комментатор. Ведущим работаю, когда матчей нет.
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Пожалеют. Сарри - второй Сколари.
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Маленькая, но победа. Теперь дальше менеджмент по лестнице чистить нужно. И Малату на*уй, пожалуйста.
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будет не хватать его празднований как бешеная макака у бровки
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