Светская хроника за пятницу

Джердан Шакири пройдет медобследование в "Ливерпуле". "Тоттенхэм" готов продать Тоби Алдервейрелда в "Манчестер Юнайтед". Александра Головина не будет в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Вингер "Стоука" Джердан Шакири направляется на медицинское обследование в "Ливерпуль". Швейцарец обойдется "красным" в 13.75 миллионов фунтов, однако "гончары" хотят получить в качестве части сделки вингера Шейи Оджо. (The Sun)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп окончательно отказался от покупки голкипера этим летом. (Daily Mirror)



Вингер "Гента" Мосес Симон подтвердил интерес "Ливерпуля" к своей персоне. (90min)



"Ливерпуль" предложил 17.5 миллионов фунтов за хорватского защитника Домагоя Виду. (Fanatik)



"Айнтрахт" готов выслушать предложения по вингеру Анте Ребичу, которого сватали в "Манчестер Юнайтед". (Sport 1)



"Тоттенхэм" открыт к продаже защитника Тоби Алдервейрелда и готов рассмотреть предложение "Юнайтед". (Yahoo Sport UK)



"Тоттенхэм" упустил полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо, который теперь направляется в "Барселону". (Sport)



"Арсенал" и "Челси" могут упустить полузащитника ЦСКА Александра Головина, который предпочитает перейти в "Ювентус". (Tuttosport)



"Челси" сражается с ПСЖ за защитника "Милана" Леонардо Бонуччи. (Corriere dello Sport)



30-летний нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин выразил готовность перейти в "Челси", но хочет прибавку к зарплате. (CalcioMercato)



Вингер "Лацио" Фелипе Андерсон проходит медицинское обследование в "Вест Хэме". (Sky Sports)



Вингер "Вест Хэма" Мичейл Антонио, оцениваемый в 15 млн. фунтов, может найти пристанище в "Кристал Пэлас". (Sky Sports)



"Вест Хэм" готов продать защитника Шейху Куяте за 10 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Лестер" пригласит на место проданного Рияда Махреза вингера "Торино" Яго Фальке. (Tuttosport)



"Фенербахче" обратился насчет аренды нападающего "Лестера" Ислама Слимани. (Takvim)



"Эвертон" охотится за защитниками "Барселоны" Йерри Миной и Лукасом Динем. (Daily Mirror)



"Суонси" попрощается с братьями Айю. (Wales Online)



Другое



После увольнения из "Челси" Антонио Конте увез с базы в Кобхэме Карло Кудичини. (The Sun)



Главный тренер "Бернли" Шон Дайч уверен, что клубы Премьер-Лиги установят новый рекорд по сумме трансферов этим летом, несмотря на сокращенные сроки окна. (Lancashire Telegraph)



Американская компания Kohler стала первым спонсором "Юнайтед" по размещению рекламы на рукавах игровых футболок. (Goal)



На следующей неделе "Юнайтед" представит новую домашнюю форму. (Manchester Evening News)



В своем первом официальном матче у руля "Рейнджерс" Стивен Джеррард отпраздновал победу 2:0 над македонским "Шкупи" в рамках квалификации Лиги Европы. (Daily Mirror)