Данни Уорд может стать первым номером "Ливерпуля"

Неожиданным претендентом на роль первого номера "Ливерпуля" в следующем сезоне может стать Данни Уорд.

Ранее этим летом стало известно, что "красные" не будут тратить целое состояние на покупку голкипера вроде Алиссона из "Ромы" или Яна Облака из "Атлетико". Также пресса сообщала, что Лорис Кариус и Симон Миньоле, по всей видимости, останутся на "Энфилде".



Однако Liverpool Echo спешит обнадежить болельщиков "Ливерпуля", сообщая, что новый сезон команда Юргена Клоппа все-таки может начать с новым первым номером.



По информации издания, главный тренер "красных" является большим поклонником 25-летнего Уорда, который самым серьезным образом подошел к подготовке к кампании 2018/19. Теперь Данни лишь нужно ухватиться за свой шанс и воспользоваться слабостью конкурентов по позиции.



Данни уже сыграл по тайму против "Честера" и "Транмира", произведя самое приятное впечатление. Впереди у валлийца другие предсезонные матчи, чтобы окончательно убедить Клоппа.