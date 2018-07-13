Махрез нацелен на победу в Лиге Чемпионов с "Сити"

Рияд Махрез Новичок "Манчестер Сити" Рияд Махрез признался, что хочет выиграть с "горожанами" Лигу Чемпионов.

Амбициозные владельцы "Сити" потратили на трансферы уже больше миллиарда фунтов за время владения клубом, но лучшим достижением "горожан" в Лиге Чемпионов остается полуфинал при Мануэле Пеллегрини два года назад.

Махрез, обошедшийся клубу с "Этихад" в рекордные 60 миллионов фунтов, надеется, что с ним "Сити", наконец, покорит элитный европейский турнир.

"Они добились невероятных достижений. В прошлом сезоне им удалось обновить все рекорды Премьер-Лиги. Это был невероятный год для них".

"Я знаю, что у клуба огромные планы на следующий сезон. Эта команда всегда выступает в Лиге Чемпионов и хочет побеждать каждый год. Вот почему я решился на переход — хотел стать ее частью. И, поверьте, мы сделаем все, чтобы выиграть Лигу Чемпионов", - сообщил Махрез официальному веб-сайту клуба.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Махрез

Автор foxmcfc   

Дата 13.07.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. electric 13.07.2018 10:15 # electric
    Шакири > махрез.

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  2. vyrentz 13.07.2018 10:15 # vyrentz
    Нет уж. Это фишка Гуардиолы - терпеть в ЛЧ.

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