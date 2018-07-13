Эмери не определился с основным вратарем "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что не гарантирует новичку Бернду Лено статус основного вратаря "канониров" в новом сезоне.
Трансфер Лено из "Байера" обошелся "пушкарям" в 22 миллиона фунтов, и это самая крупная инвестиция лондонского клуба в текущее трансферное окно. Однако Эмери не готов сразу же сделать немца своим первым номером..
"Я хочу поработать с Петром Чехом, Берндом Лено, Эмилиано Мартинесом, Мэттом Мейси и Давидом Оспиной. У нас много вратарей, поэтому я должен познакомиться с возможностями каждого из них".
"Я хочу каждый день работать с этими вратарями, и через какое-то время я определюсь с тройкой основных голкиперов на сезон. Только потом я решу, кто из них будет первым номером", - сообщил Эмери Daily Mirror.
13.07.2018 09:00
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