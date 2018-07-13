Пикфорд хочет сыграть с Бельгией и получить "Золотую перчатку" ЧМ-2018

Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что хочет сыграть в заключительном для сборной Англии матче на Чемпионате Мира в России и стать лучшим вратарем турнира.

ЧМ-2018 помог Пикфорду закрепиться в статусе первого номера англичан, а два его потрясающих сейва — после дальнего выстрела колумбийца Матеуса Урибе и удара в упор хорвата Марио Манджукича — позволяют Джордану претендовать на "Золотую перчатку" мундиаля.



Главным конкурентом 24-летнего Пикфорда в борьбе за эту индивидуальную награду видится Тибо Куртуа, чья сборная Бельгии как раз и является соперником англичан по утешительному матчу ЧМ-2018. Поэтому Джордан не хочет уступать свое место в составе Джеку Батленду или Нику Поупу на субботнюю игру в Санкт-Петербурге.



"Надеюсь, я выйду против Бельгии. Я был бы счастлив стать лучшим голкипером турнира. Однако мы отправлялись на турнир, чтобы выиграть его. Теперь это уже невозможно, но мы хотим финишировать третьими. Матч против Бельгии снова будет тяжелым испытанием".



"Конечно, нам сложно собраться на матч за третье место. В такие моменты нужно проявить характер. Это еще одна возможность показать нашу сплоченность. Мы хотим завершить этот замечательный турни как можно лучше".



"Мы не можем стать лучшей командой в мире, но мы все еще можем стать третьей лучшей", — цитирует Пикфорда The Telegraph.



Добавим, что "Золотая перчатка" Чемпионата Мира вручается не по наименьшему количеству пропущенных мячей и не по наибольшему количеству "сухих" матчей — решение принимает технический комитет ФИФА, исходя из внутренних правил.