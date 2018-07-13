"Юнайтед" готов выложить 50 миллионов фунтов за Магуайра
Находясь под впечатлением от игры Харри Магуайра на Чемпионате Мира в России за сборную Англии, "Манчестер Юнайтед" готов сделать предложение в 50 миллионов фунтов о покупке центрального защитника "Лестера".
Прошлым летом "лисы" заплатили "Халлу" за Магуайра только 17 млн. фунтов. С тех пор Харри значительно укрепил свою репутацию и увеличил свою трансферную стоимость.
25-летний Магуайр стал краеугольным камнем в команде Гарета Саутгейта, остановившейся в шаге от финала ЧМ-2018, и столь уверенная игра в исполнении Харри привлекла внимание "красных дьяволов".
Daily Mail ожидает, что теперь "Юнайтед" сделает свое предложение о покупке Магуайра, который может заменить на "Олд Траффорд" Фила Джонса или Криса Смоллинга.
Проблема для "дьяволов" в том, что "Лестер" совершенно не желает терять свою звезду и даже собирается предложить Харри новый контракт. Кроме того, трансферное окно закрывается уже 9 августа, поэтому у "Юнайтед" остается не так много времени на переговоры.
13.07.2018 07:00
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На этом мундиале из числа защитников впячатлил Марио Фернандес. Хотел бы видеть его на месте Мозеса.
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Юнайтед бьет все рекорды по покупке бездарей за бешенные бабки.
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мыло в ударе сегодня. эпик фэйл бы был канеш.
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господи, когда уже помойка из Севера прекратит своё существование и перестанет сорить деньгами?
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развод века. Хотя нет, развод века это Погба
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