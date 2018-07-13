Эмери не нужны советы Венгера

Эмери и Венгер Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что ему не нужны какие-либо советы от предшественника Арсена Венгера.

Отработав 22 года в Северном Лондоне, этим летом Венгер передал "канониров" Эмери. Естественно, Арсен прекрасно знаком с игроками команды, однако Унаи хочет сложить собственное мнение о собранных на "Эмирейтс" футболистах, а не полагаться на мнение француза.

"Каждому тренеру нужно самому познакомиться с игроками. Я хочу сделать собственные выводы по ним, в том числе после личного разговора с каждым".

"Информация от Арсена была бы очень полезна, но лучше всего сделать свои собственные выводы и лично познакомиться с игроками".

"Как правило, мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров, там мы всегда перебрасывались парой слов. Уверен, скоро мы встретимся вновь – возможно, даже на следующей неделе или в следующем месяце", - цитирует Эмери Four Four Two.




Метки Арсенал, Венгер, Эмери

Автор foxmcfc   

Дата 13.07.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 681

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. largo-winch 13.07.2018 07:16 # largo-winch
    фоксмсмс питараз, нахуя из контекста вырывать слова и делать из этого шоу? просто конча

    (ответить)

  2. denkik 13.07.2018 06:29 # denkik
    Ну правильно, а как иначе? Было бы странно, если бы бывший тренер раздавал ценные указания новому. Ведь он потому и бывший, что что-то у него пошло не так.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: