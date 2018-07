Эмери не нужны советы Венгера

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что ему не нужны какие-либо советы от предшественника Арсена Венгера.

Отработав 22 года в Северном Лондоне, этим летом Венгер передал "канониров" Эмери. Естественно, Арсен прекрасно знаком с игроками команды, однако Унаи хочет сложить собственное мнение о собранных на "Эмирейтс" футболистах, а не полагаться на мнение француза.



"Каждому тренеру нужно самому познакомиться с игроками. Я хочу сделать собственные выводы по ним, в том числе после личного разговора с каждым".



"Информация от Арсена была бы очень полезна, но лучше всего сделать свои собственные выводы и лично познакомиться с игроками".



"Как правило, мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров, там мы всегда перебрасывались парой слов. Уверен, скоро мы встретимся вновь – возможно, даже на следующей неделе или в следующем месяце", - цитирует Эмери Four Four Two.