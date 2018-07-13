Эмери не нужны советы Венгера
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери признался, что ему не нужны какие-либо советы от предшественника Арсена Венгера.
Отработав 22 года в Северном Лондоне, этим летом Венгер передал "канониров" Эмери. Естественно, Арсен прекрасно знаком с игроками команды, однако Унаи хочет сложить собственное мнение о собранных на "Эмирейтс" футболистах, а не полагаться на мнение француза.
"Каждому тренеру нужно самому познакомиться с игроками. Я хочу сделать собственные выводы по ним, в том числе после личного разговора с каждым".
"Информация от Арсена была бы очень полезна, но лучше всего сделать свои собственные выводы и лично познакомиться с игроками".
"Как правило, мы общались с Арсеном на ежегодной встрече тренеров, там мы всегда перебрасывались парой слов. Уверен, скоро мы встретимся вновь – возможно, даже на следующей неделе или в следующем месяце", - цитирует Эмери Four Four Two.
13.07.2018 06:00
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Последние комментарии:
фоксмсмс питараз, нахуя из контекста вырывать слова и делать из этого шоу? просто конча
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Ну правильно, а как иначе? Было бы странно, если бы бывший тренер раздавал ценные указания новому. Ведь он потому и бывший, что что-то у него пошло не так.
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