Андрей Ярмоленко: Равнение на Арнаутовича

После неоднозначного первого сезона в Дортмунде Андрей Ярмоленко перебирается в Премьер-Лигу, где попробует проявить себя в лондонском "Вест Хэме". Очевидно, что игрок сборной Украины воспринимает команду из Восточного Лондона как возможный трамплин в большой клуб, где у него будет игровая практика и возможность адаптироваться к Англии.

Если "Боруссия" покупала Ярмоленко за 25 миллионов евро, то "Вест Хэм" за него заплатил 20 — немцы оказались готовы потерять часть денег, вложенных в украинца, объясняя желание продать его омоложением состава, но очевидно, что главная причина его ухода — на Андрея не рассчитывает Люсьен Фавр, который принял команду после неудачного периода работы голландца Боса и австрийца Штегера.



"Боруссия": яркое начало, травма, недоверие тренера



Андрей Ярмоленко очень сильно начал в Дортмунде — забил гол в ворота "Тоттенхэма" на "Уэмбли" уже в первом своем матче в основе за "Боруссию", отдал голевую передачу в поединке с "Кельном", впервые выйдя в основе в чемпионате, а уже в следующей игре — с "Гамбургом" — получил приз лучшему игроку матча.



Сентябрь у Андрея получился просто феерическим, и болельщики "Боруссии" не могли нарадоваться, что за малые деньги получили игрока, который не слабее ушедшего в "Барселону" Дембеле, но наступил октябрь и игра у команды разладилась, а вместе с тем стал угасать стартовый кураж Андрея. Когда же в декабре произошла смена главного тренера, а Андрей, не впечатлив Штегера в первых матчах, еще и травмировался, сезон для него практически был закончен. В концовке чемпионата он вышел на замену в матчах против "Майнца" и "Вердера", не смог изменить ход неудачно складывавшихся для Дортмунда поединков и, вероятно, понял, что с этим тренером у него шансов вернуться в основу будет немного.



Как итог первого сезона Андрея в Дортмунде стоит отметить, что попал он туда в не лучшее время, когда команду серьезно лихорадило. "Боруссия" где-то потеряла высокое качество состава, который уступал по уровню мастерства и таланта привычным стандартам Дортмунда, а вдобавок ко всему менеджмент ошибся с тренером, сделав ставку на прагматичного Боса, слишком далекого от философии "Боруссии". Не сказать, что к ней близок и пришедший из "Кельна" Штегер, но его изначально воспринимали как кризисного менеджера, которого в мае сменил опытный Люсьен Фавр. Дортмунд квалифицировался в Лигу Чемпионов с четвертого места, опередив "Байер" лишь по разнице забитых/пропущенных, а прошедший сезон можно было признать одним из самых провальных за последние годы. Именно потому менеджмент клуба решился на кардинальные изменения курса и омоложение состава.



По всей видимости, Фавр не выразил заинтересованности в сотрудничестве с Ярмоленко, а вдобавок летом клуб приобрел 23-летнего универсального атакующего полузащитника Мариуса Вольфа из "Айнтрахта". Люсьен Фавр — специфический специалист, и если уж он изначально не верит в игрока, сложно изменить положение вещей. К тому же Фавр отлично знаком с немецким и теперь уже французским рынком футболистов, и наверняка приходом Вольфа обновление линии атаки не ограничится. 20 миллионов, вырученные за Ярмоленко, как раз и будут потрачены на это.



"Вест Хэм": революция имени Пеллегрини



Если в Дортмунде идет обновление состава под Фавра, то в Восточном Лондоне также появился опытный и маститый специалист, принявший "Вест Хэм" — клуб, не уступающий "Боруссии" в финансовых возможностях, но пока что далекий от ее высот в еврокубках. У "Вест Хэма" есть деньги, а теперь есть и Мануэль Пеллегрини — менеджер, под которого владельцы клуба готовы покупать кого угодно. "Молотки" и раньше делали ставку на опытных исполнителей, выпавших из обоймы в больших клубах, а сейчас имеют надежду, что вместе с Пеллегрини они помогут вывести клуб на новые высоты.



Прошлым летом "Вест Хэм" усилил свой и без того неплохой состав Марко Арнаутовичем, Джо Хартом, Чичарито и Пабло Сабалетой, но так и не смог найти для себя менеджера, который бы соответствовал амбициям владельцев клуба Голда и Салливана. Оставив симпатичного по человеческим качествам, но уже давно разочаровавшего всех с профессиональной точки зрения Славена Билича, Голд и Салливан допустили ошибку, которая и привела к борьбе за выживание с Дэвидом Мойесом — к счастью для "молотков", борьбе успешной.



Главным героем прошлого сезона и единственным новичком, который безоговорочно вписался в состав команды, стал Марко Арнаутович — используя его на позиции центрфорварда, Дэвид Мойес выстроил игру в расчете на умение австрийца в одиночку протащить мяч к штрафной и завершить атаку ударом. Но игра "Вест Хэма" при этом выглядела настолько блекло, что с шотландцем поспешили расстаться после того, как он выполнил поставленную задачу, сделав ставку на долгожданного менеджера с именем и впечатляющим списком трофеев — чилийца Мануэля Пеллегрини.



Ярмоленко в "Вест Хэме": конкуренты и позиция



Нет никакого смысла оценивать схему "Вест Хэма" образца прошлого сезона на предмет интегрирования туда Андрея, так как Мойес выстроил ее под контратакующий стиль с Арнаутовичем на острие, используя защитников Сабалету и Масуаку в большинстве матчей на позиции латералей, при трех центрбеках, а Пеллегрини вряд ли будет играть так. Не для того его позвали, чтобы строить игру от обороны, к тому же чилиец является достаточно явным приверженцем классической схемы 4-2-3-1, в которой Ярмоленко найдется место на правом фланге в тройке атакующих полузащитников.



Основным конкурентом Андрея может стать Мичейл Антонио — игрок с нестандартным мышлением, высокими скоростными качествами и умением выполнять точные кроссы в штрафную, главный недостаток которого — травматичность. Однако сейчас Антонио травмирован и вдобавок доступен для продажи, если верить прессе. Есть также Роберт Снодграсс, но он весь прошлый сезон провел на правах аренды в "Астон Вилле", и хоть был там неплох, вряд ли рассматривается Пеллегрини как игрок основной обоймы.



Также в прошлом сезоне на правом фланге атаки "Вест Хэма" играли Андре Айю и Жоау Мариу, но ганец отправился зимой в свой бывший клуб "Суонси", а португалец был арендован "молотками", и пока что нет информации о том, что Пеллегрини желает вернуть его в Лондон.



Мойес использовал в прошлом сезоне на правом фланге также Шейху Куяте, Эдимилсона Фернандеша и Марко Арнаутовича, но двое первых появлялись там ввиду желания шотландца установить у своих ворот двухэтажный автобус, а австрийца привычнее видеть слева или на острие атаки. Вдобавок травмирован всерьез и надолго (в этом году точно не сыграет) аргентинец Лансини, и на его место "Вест Хэм" активно зазывает Фелипе Андерсона из "Лацио".



Также есть вероятность того, что уйдет Арнаутович — после великолепного сезона в "Вест Хэме" на него имеет виды "Манчестер Юнайтед", но пока что до конкретики в этом потенциальном трансфере дело не дошло. Наверное, Андрею Ярмоленко как раз и стоит ориентироваться на Арнаутовича — по стилю игры и фактуре они очень похожи, да и по возрасту одногодки. Арнаутович не оставляет надежд попасть из "Вест Хэма" в топ-клуб и лично продемонстрировал Ярмоленко пример того, что, проведя хороший сезон в Восточном Лондоне, можно привлечь к себе внимание клубов из топ-6.



Если Арнаутович останется, а трансфер Фелипе Андерсона будет доведен "Вест Хэмом" до логического завершения, у Пеллегрини довольно четко вырисуется тройка атакующих полузащитников Ярмоленко-Андерсон-Арнаутович, а в качестве наконечника он сможет использовать обделенного вниманием Мойеса (но все равно забившего восемь мячей в прошлом чемпионате!) Чичарито или нового форварда. Не стоит забывать об Энди Кэрролле и купленном зимой в "Престоне" Хагилле, но эти парни — скорее джокеры, чем основная ударная сила команды. Кэрролл — в силу травматичности, Хагилл — по причине отсутствия опыта игры в Премьер-Лиге.



От "Вест Хэма" уже давно ждут прогресса — за пределами футбольного поля этот клуб все больше становится похожим на претендента на приставку "топ": есть деньги, большой стадион, увеличивающаяся база болельщиков. С приходом Пеллегрини ожидается долгожданный прорыв и в турнирной таблице — как минимум стабильная позиция в топ-10 в первом сезоне, а в перспективе — место в топ-7 и еврокубках, борьба за внутренние кубковые трофеи.



Для Андрея Ярмоленко стать частью этого проекта — неплохой вариант при сложившихся обстоятельствах в Дортмунде. В Премьер-Лиге он будет на виду и без участия в еврокубках, и в том случае, если он проявит себя в первом сезоне на "Лондон Стэдиум" так же, как Арнаутович в прошлом чемпионате, интерес со стороны настоящих топ-клубов появится. К тому же сама по себе жизнь в Лондоне при деньгах является привлекательным "бонусом" к подписанию контракта с "Вест Хэмом". Ведь не напрасно состоявшийся новичок "молотков" Джек Уилшир сделал выбор именно в пользу "Вест Хэма", покидая "Эмирейтс"?



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru