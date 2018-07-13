"Реал" собирается предложить 150 миллионов фунтов за Азара
"Реал" готовится подкрепить свой интерес к плеймейкеру "Челси" предложением о покупке в размере 150 миллионов фунтов.
На текущей неделе Королевский клуб согласовал продажу 33-летнего Криштиану Роналду в "Ювентус" за 100 млн. фунтов и теперь находится в поисках новой суперзвезды.
На эту роль победители Лиги Чемпионов трех последних сезонов собираются позвать 27-летнего Азара, который на днях признался, что не перестал мечтать о "Реале", даже после ухода с тренерского мостика Зинедина Зидана, своего кумира с детства.
Как утверждает Daily Mail, на "Сантьяго Бернабеу" уверены, что их затея увенчается успехом. Помочь в этом "Реалу" должно то обстоятельство, что Эден до сих пор не продлил своей истекающий через два года контракт.
И хотя "Челси" готов повысить зарплату бельгийца до 300 тыс. фунтов в неделю, Азар не спешит заключать новую сделку, требуя от лондонского клуба подтвердить свои амбиции качественными приобретениями. Пока "синие" в этом не преуспели, даже окончательно не уладив ситуацию с главным тренером.
13.07.2018 02:40
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Блять, да за такие бабки нужно отдавать не задумываясь. Продать Азара, Куртуа и Луиза, а на деньги с их продаж купить Алиссона, Кулибали, Малкома и Бэйли. Виллиана обменять на Марсиаля. Продать так же Кэйхилла, Дринкуотреа, Педро, Жиру и парочку днарей из арендного легиона. На деньги с их продаж взять Ругани и окупить трансфер Жоржиньо с Сарри. О будущем после этого можно даже не задумываться, а просто наслаждаться триумфами.
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Журналист Дэйли Мэйл заглянул в офис Реал Мадрид. Ребята, чем занимаетесь? Да вот, брат, собираемся Азара пригласить за 150 миллионов фунтов. Рональдо же ушел. Ходим всем офисом и собираемся.
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