"Реал" собирается предложить 150 миллионов фунтов за Азара

"Реал" готовится подкрепить свой интерес к плеймейкеру "Челси" предложением о покупке в размере 150 миллионов фунтов.

На текущей неделе Королевский клуб согласовал продажу 33-летнего Криштиану Роналду в "Ювентус" за 100 млн. фунтов и теперь находится в поисках новой суперзвезды.



На эту роль победители Лиги Чемпионов трех последних сезонов собираются позвать 27-летнего Азара, который на днях признался, что не перестал мечтать о "Реале", даже после ухода с тренерского мостика Зинедина Зидана, своего кумира с детства.



Как утверждает Daily Mail, на "Сантьяго Бернабеу" уверены, что их затея увенчается успехом. Помочь в этом "Реалу" должно то обстоятельство, что Эден до сих пор не продлил своей истекающий через два года контракт.



И хотя "Челси" готов повысить зарплату бельгийца до 300 тыс. фунтов в неделю, Азар не спешит заключать новую сделку, требуя от лондонского клуба подтвердить свои амбиции качественными приобретениями. Пока "синие" в этом не преуспели, даже окончательно не уладив ситуацию с главным тренером.