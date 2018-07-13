Матип готов сыграть впервые за четыре месяца

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип готов к своему первому появлению на футбольном поле с марта.

Напомним, прошлый сезон оказался досрочно завершен для Матипа из-за травмы бедра. Жоэль пропустил заключительные недели кампании, позволив Деяну Ловрену закрепиться в качестве основного партнера Виргила Ван Дейка по центру обороны — по сути у главного тренера Юргена Клоппа не было другого выбора, ведь Джо Гомес и Рагнар Клаван тоже угодили в лазарет.



Но теперь все центральные защитники "красных" в строю. Гомес и Клаван уже дважды сыграли по 45 минут в этот предсезонный период, а в субботу против "Бери" должен наступить и черед Матипа, сообщает Sky Sports.



"Если тренер решит, что я сыграю, я буду счастлив сделать это. Думаю, я готов. Конечно, я уже тренируюсь без ограничений, но чтобы реально набрать оптимальную форму каждому требуется чуть больше времени, особенно мне после столь длительного отсутствия с травмой. Однако дела всех нас идут хорошо, в том числе и мои".



"Чтобы быть готовым, тебе требуется это время на футбольном поле. Я предвкушаю грядущие предсезонные матчи и надеюсь набрать форму и вернуться на хороший уровень", — сообщил 26-летний камерунец официальному веб-сайту "Ливерпуля".