"Эвертон" одолжил Оньекуру "Галатасараю"
Нападающий "Эвертона" Генри Оньекуру отправился в "Галатасарай", где проведет следующий сезон на правах аренды.
Напомним, "ириски" приобрели Оньекуру лишь прошлым летом у "Эйпена" за 7 миллионов фунтов, после чего одолжили талантливого игрока "Андерлехту".
В 27 матчах за самый успешный бельгийский клуб Генри забил 10 голов, после чего выбыл из строя с травмой. В данный момент 21-летний нигериец все еще не соответствует критериям, чтобы получить разрешение на работу в Британии, поэтому свою карьеру Оньекуру вынужден продолжить вдали от "Гудисон Парк".
Как сообщает Sky Sports, арендное соглашение с "Галатасараем" рассчитано на весь сезон 2018/19 и позволит "Эвертону" заработать 700 тыс. фунтов.
12.07.2018 22:00
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