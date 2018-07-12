"Эвертон" одолжил Оньекуру "Галатасараю"

Нападающий "Эвертона" Генри Оньекуру отправился в "Галатасарай", где проведет следующий сезон на правах аренды.

Напомним, "ириски" приобрели Оньекуру лишь прошлым летом у "Эйпена" за 7 миллионов фунтов, после чего одолжили талантливого игрока "Андерлехту".



В 27 матчах за самый успешный бельгийский клуб Генри забил 10 голов, после чего выбыл из строя с травмой. В данный момент 21-летний нигериец все еще не соответствует критериям, чтобы получить разрешение на работу в Британии, поэтому свою карьеру Оньекуру вынужден продолжить вдали от "Гудисон Парк".



Как сообщает Sky Sports, арендное соглашение с "Галатасараем" рассчитано на весь сезон 2018/19 и позволит "Эвертону" заработать 700 тыс. фунтов.