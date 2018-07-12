Эмери хочет сохранить Рэмси в "Арсенале"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сохранить в клубе полузащитника Аарона Рэмси, который никак не соглашается на новый контракт.

Рэмси уже вступил в заключительный год по своему контракту, а это означает, что у клуба есть только месяц, чтобы выгодно продать Аарона, если тот не связывает свое будущее с "Арсеналом".



После двух недель тренировок с 27-летним валлийцем Эмери желает сохранить такого игрока, хотя и понимает, что от него здесь мало что зависит.



"Я очень им доволен. Какую тренировку он проводит с амбициями, которые я хочу видеть. Он работает качественно и демонстрирует бойцовский дух, как я того хочу. Я хочу работать с ним".



"Почему он до сих пор не подписал новый контракт, это вопрос к игроку и клубу. Я сказал Ивану (Газидису), Раулю (Санллехи) и Свену (Мислинтату), что он важный игрок для меня", — цитирует Эмери The Guardian.