Эмери хочет сохранить Рэмси в "Арсенале"

Унаи Эмери и Аарон Рэмси Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сохранить в клубе полузащитника Аарона Рэмси, который никак не соглашается на новый контракт.

Рэмси уже вступил в заключительный год по своему контракту, а это означает, что у клуба есть только месяц, чтобы выгодно продать Аарона, если тот не связывает свое будущее с "Арсеналом".

После двух недель тренировок с 27-летним валлийцем Эмери желает сохранить такого игрока, хотя и понимает, что от него здесь мало что зависит.

"Я очень им доволен. Какую тренировку он проводит с амбициями, которые я хочу видеть. Он работает качественно и демонстрирует бойцовский дух, как я того хочу. Я хочу работать с ним".

"Почему он до сих пор не подписал новый контракт, это вопрос к игроку и клубу. Я сказал Ивану (Газидису), Раулю (Санллехи) и Свену (Мислинтату), что он важный игрок для меня", — цитирует Эмери The Guardian.



Метки Арсенал, контракты, Рэмси, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. duncanedwards 12.07.2018 21:49 # duncanedwards
    Не хотелось бы, чтобы Арсенал упустил Рэмси куда-нибудь за границу. Чем сильнее Арсенал, тем сильнее АПЛ.

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  2. bubb 12.07.2018 21:10 # bubb
    в Реал вместо Криштиану!!!

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