Эмери хочет сохранить Рэмси в "Арсенале"
Наставник "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что хочет сохранить в клубе полузащитника Аарона Рэмси, который никак не соглашается на новый контракт.
Рэмси уже вступил в заключительный год по своему контракту, а это означает, что у клуба есть только месяц, чтобы выгодно продать Аарона, если тот не связывает свое будущее с "Арсеналом".
После двух недель тренировок с 27-летним валлийцем Эмери желает сохранить такого игрока, хотя и понимает, что от него здесь мало что зависит.
"Я очень им доволен. Какую тренировку он проводит с амбициями, которые я хочу видеть. Он работает качественно и демонстрирует бойцовский дух, как я того хочу. Я хочу работать с ним".
"Почему он до сих пор не подписал новый контракт, это вопрос к игроку и клубу. Я сказал Ивану (Газидису), Раулю (Санллехи) и Свену (Мислинтату), что он важный игрок для меня", — цитирует Эмери The Guardian.
12.07.2018 21:00
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Не хотелось бы, чтобы Арсенал упустил Рэмси куда-нибудь за границу. Чем сильнее Арсенал, тем сильнее АПЛ.
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в Реал вместо Криштиану!!!
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