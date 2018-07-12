"Вест Хэм" потерял Рида и Кэрролла минимум на три месяца

Энди Кэрролл "Вест Хэм" начнет новый сезон без защитника Уинстона Рида и нападающего Энди Кэрролла, которые угодили в лазарет минимум на три месяца.

И для Рида, и для Кэрролла прошлый сезон был омрачен травмами. Именно поэтому оба игрока досрочно вернулись из отпуска и принялись набирать форму, чтобы произвести впечатление на нового тренера Мануэля Пеллегрини.

К сожалению, 29-летний новозеландец и 30-летний англичанин переусердствовали. Энди вновь беспокоит лодыжка, а у Уинстона болит колено, и теперь обоим игрокам предстоит операция.

"Энди сыграл и забил в воскресенье, но он по-прежнему ощущает некоторый дискомфорт в своей лодыжке. Дополнительное обследование показало, что он нуждается в небольшой операции, чтобы усилить и стабилизировать эту область".

"Уинстона беспокоит опухлость колена, которое он травмировал против "Суонси" в прошлом сезоне, и ему тоже потребуется операция, чтобы прочистить эту область. Мы решили, что так будет лучше всего и позволит игрокам как можно скорее вернуться в оптимальную форму", — сообщил глава медицинского штаба "Вест Хэма" Ричард Коллиндж официальному веб-сайту клуба.



Метки Вест Хэм, Кэрролл, Рид, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 20:00

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  1. manutd-20champ 12.07.2018 20:38 # manutd-20champ
    ничего нового

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  2. lahmatyj 12.07.2018 20:15 # lahmatyj
    Блять. Энди, ебаное ты стекло. Обменяйте его на Дзюбу.

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  3. memfis63 12.07.2018 20:03 # memfis63
    сейчас уилчира к ним подселят

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