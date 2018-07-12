"Вест Хэм" потерял Рида и Кэрролла минимум на три месяца

"Вест Хэм" начнет новый сезон без защитника Уинстона Рида и нападающего Энди Кэрролла, которые угодили в лазарет минимум на три месяца.

И для Рида, и для Кэрролла прошлый сезон был омрачен травмами. Именно поэтому оба игрока досрочно вернулись из отпуска и принялись набирать форму, чтобы произвести впечатление на нового тренера Мануэля Пеллегрини.



К сожалению, 29-летний новозеландец и 30-летний англичанин переусердствовали. Энди вновь беспокоит лодыжка, а у Уинстона болит колено, и теперь обоим игрокам предстоит операция.



"Энди сыграл и забил в воскресенье, но он по-прежнему ощущает некоторый дискомфорт в своей лодыжке. Дополнительное обследование показало, что он нуждается в небольшой операции, чтобы усилить и стабилизировать эту область".



"Уинстона беспокоит опухлость колена, которое он травмировал против "Суонси" в прошлом сезоне, и ему тоже потребуется операция, чтобы прочистить эту область. Мы решили, что так будет лучше всего и позволит игрокам как можно скорее вернуться в оптимальную форму", — сообщил глава медицинского штаба "Вест Хэма" Ричард Коллиндж официальному веб-сайту клуба.