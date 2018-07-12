"Фулхэм" обдумывает предложение по Зинченко

"Фулхэм" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Заполучив свою приоритетную трансферную цель в лице полузащитника Жан-Мишеля Сери, чей переход из "Ниццы" стоимостью 25 миллионов фунтов был оформлен ранее днем, теперь "дачники" готовы сосредоточиться на переговорах по Зинченко.



До сих пор главным претендентом на 21-летнего украинца считался другой новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон", чей советник Жорже Мендеш уже наладил контакт с "горожанами", сообщает The Telegraph.



Однако "Фулхэм" не собирается отставать от "волков" и в скором времени может предложить 16 млн. фунтов за Александра, который в минувшем сезоне показал себя универсальным футболистом, поиграв на ряде позиций.