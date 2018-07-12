"Фулхэм" обдумывает предложение по Зинченко

Александр Зинченко "Фулхэм" вступил в борьбу за атакующего полузащитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Заполучив свою приоритетную трансферную цель в лице полузащитника Жан-Мишеля Сери, чей переход из "Ниццы" стоимостью 25 миллионов фунтов был оформлен ранее днем, теперь "дачники" готовы сосредоточиться на переговорах по Зинченко.

До сих пор главным претендентом на 21-летнего украинца считался другой новичок Премьер-Лиги "Вулверхэмптон", чей советник Жорже Мендеш уже наладил контакт с "горожанами", сообщает The Telegraph.

Однако "Фулхэм" не собирается отставать от "волков" и в скором времени может предложить 16 млн. фунтов за Александра, который в минувшем сезоне показал себя универсальным футболистом, поиграв на ряде позиций.



Метки Зинченко, Манчестер Сити, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 19:25

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  1. manutd-20champ 12.07.2018 20:41 # manutd-20champ
    немощь дохлый

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  2. cunningham 12.07.2018 20:27 # cunningham
    Фулэм Сери купил? однако!

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  3. brown-ale 12.07.2018 20:02 # brown-ale
    Зинченко против Ярмоленко - украинское дерби в АПЛ.

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  4. hollywood-hoe 12.07.2018 19:36 # hollywood-hoe
    Малолетний хуесос инстаграмщик, как он вообще в сити попал

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