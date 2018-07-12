Эмери: "Состав "Арсенала" укомплектован"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что его клуб закончил комплектацию состава к новому сезону и вернется на трансферный рынок лишь в том случае, если подвернется исключительная возможность подписать кого-либо еще.

Этим летом "канониры" обзавелись уже пятью новичками, укрепив свой состав Берндом Лено, Сократисом Папастатопулосом, Штефаном Лихтштайнером, Лукасом Торрейрой и Маттео Гендузи.



На "Эмирейтс" продолжают сватать различных игроков, включая Стивена Нзонзи из "Севильи" и Кристиана Павона из "Боки Хуниорс", однако Эмери уже не ожидает других приобретений.



"Думаю, в данный момент наш состав укомплектован. Мы подпишем другого игрока в следующий месяц, только если нам предоставится большая возможность".



"Большие клубы не закрывают дверь перед новыми игроками. Но сегодня у нас порядок с составом. Возможно, мы пригласим кого-нибудь еще, если у нас появится очень хорошая возможность помочь команде, но клуб и так проделал отличную работу над приобретениями, чему я рад".



"Если не случится ничего неожиданного, в остатке окна мы сосредоточимся на наших молодых игроках и решим, будет им лучше остаться с нами или уйти в аренду. Также мы подумаем об игроках, которые принадлежат нам, но которых здесь не было в прошлом сезоне".



"Нзонзи? Я знаю его, но мы не обращались насчет него", — цитирует Эмери ESPN.