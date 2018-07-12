"Ньюкасл" продал Мерино в "Реал Сосьедад"

Спустя девять месяцев после подписания контракта с "Ньюкаслом" полузащитник Микел Мерино был продан в "Реал Сосьедад".

Напомним, Мерино прибыл на "Сент Джеймс Парк" прошлым летом из дортмундской "Боруссией", однако уже в октябре "сороки" воспользовались своим правом и выкупили трансфер Микеля.



В прошлом сезоне 22-летний испанец принял участие в 24 матчах Премьер-Лиги и отметился голом против "Кристал Пэлас". Однако на этом Микель решил закончить свою английскую карьеру.



Теперь Мерино возвращается в Испанию и будет выступать за клуб из Сан-Себастьяна — города, который расположен в 50 милях от его родной Памплоны. Сумма сделки не разглашается.