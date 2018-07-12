"Челси" уволил Антонио Конте

"Челси" положил конец спекуляциям относительно будущего Антонио Конте, отправив своего главного тренера в отставку.

Конте выдающимся образом провел свой дебютный сезон у руля лондонского клуба, уверенно выиграв Премьер-Лигу и добравшись до финала Кубка Англии, однако практически сразу после его окончания Антонио принялся конфликтовать с руководством "синих".



Отправной точкой в этом затяжном конфликта стала манера, в которой итальянский специалист указал на дверь нападающему Диего Косте прошлым летом. Впоследствии Конте неоднократно высказывал свои претензии по поводу трансферной политики клуба.



Претендентом номер один на замену Антонио долгое время считался его соотечественник Маурицио Сарри, однако в какой-то момент показалось, что Конте может сохранить свою работу.



На фоне слухов, что переговоры по Сарри зашли в тупик, Конте вышел из отпуска и с понедельника начал готовить команду к сезону 2018/19, однако в четверг экс-наставнику "Ювентуса" все-таки было указано на дверь, сообщает Sky Sports.



Официальное подтверждение увольнению Конте, у которого оставалось еще 12 месяцев по контракту с "Челси", должно последовать незамедлительно.