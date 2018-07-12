"Челси" уволил Антонио Конте

Антонио Конте "Челси" положил конец спекуляциям относительно будущего Антонио Конте, отправив своего главного тренера в отставку.

Конте выдающимся образом провел свой дебютный сезон у руля лондонского клуба, уверенно выиграв Премьер-Лигу и добравшись до финала Кубка Англии, однако практически сразу после его окончания Антонио принялся конфликтовать с руководством "синих".

Отправной точкой в этом затяжном конфликта стала манера, в которой итальянский специалист указал на дверь нападающему Диего Косте прошлым летом. Впоследствии Конте неоднократно высказывал свои претензии по поводу трансферной политики клуба.

Претендентом номер один на замену Антонио долгое время считался его соотечественник Маурицио Сарри, однако в какой-то момент показалось, что Конте может сохранить свою работу.

На фоне слухов, что переговоры по Сарри зашли в тупик, Конте вышел из отпуска и с понедельника начал готовить команду к сезону 2018/19, однако в четверг экс-наставнику "Ювентуса" все-таки было указано на дверь, сообщает Sky Sports.

Официальное подтверждение увольнению Конте, у которого оставалось еще 12 месяцев по контракту с "Челси", должно последовать незамедлительно.



Метки Конте, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 17:45

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 12.07.2018 19:16 # fc-oil
    Теперь Конте хоть нормальный клуб возглавит.
    Ну а укуренный чёрт как раз уровень пенсов.

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  2. suiter 12.07.2018 19:14 # suiter
    Привел Лестер и Челси к золоту, лучший игрок позапрошлого сезона, вот так вот просто выкинут на задворки подлыми пенсами.

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  3. chelsea-69 12.07.2018 19:13 # chelsea-69
    Официальное подтверждение увольнению Конте, у которого оставалось еще 12 месяцев по контракту с "Челси", должно последовать незамедлительно

    Источник: http://fapl.ru/posts/63771/?c=1#c6680532

    Они ему смс-ку прислали получается?

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  4. largo-winch 12.07.2018 19:06 # largo-winch
    Крыса Азар с помощью своей мышии Фабрегаса слили Дона Антонио сразу же после вылета Бельгии из ЧМ, а ведь в клубе никто не знал, когда же уволят Антонио Конте.
    ну что же, пора всем пенсам открыть глаза и признать, что за их клуб играет величайшая крыса современности, гнида и просто жоппастый пидарас - Эден "Крыса" Азар.

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  5. satellite 12.07.2018 18:51 # satellite
    Сейчас - никак пока не работает. Мне времени не хватает ни на что, к сожалению. Как Вам - это не вопрос. Спрашивайте более конкретно, пожалуйста. И как определить, кто лучший на уровне мира? Я не знаю. Ювентус, на мой взгляд, фаворит финала. Очень цельная игра у команды.

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  6. lfc-mad-fan13 12.07.2018 18:51 # lfc-mad-fan13
    Здарова, доны-антонио

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  7. manutd-20champ 12.07.2018 18:42 # manutd-20champ
    удачи парику

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  8. largo-winch 12.07.2018 18:39 # largo-winch
    Антонио Конте уволили. Жозе Моуриньо победил.

    Аве Гений. Аве Моур.

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  9. largo-winch 12.07.2018 18:38 # largo-winch
    Ну что ж господа. Чёт ору не переставая с политики Чельси за последние 2 года.

    Челси уволил Антонио Конте, который выиграл 3 титула Серии А, становился чемпионом в Серии Б, титул АПЛ и Кубок Англии, и собираются назначить 59 летнего Маурицио Сарри, который выиграл абсолютно ничего. Но говорят, он лучше всех умеет пускать дым и, скорее всего, пыль в глаза.

    Sarri, not sorry.

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  10. sellman 12.07.2018 18:34 # sellman
    Спасибо, Дон Антонио!

    Аве, Конте!

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  11. mcferson 12.07.2018 18:25 # mcferson
    С одной стороны при Конте явная была стогнация и переход в регресс, с другой стороны Сари хоть и симпотичную игру ставил,но смог не дожать Жувентус и отдать скудетто, спорно короче для пинсов

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  12. hollywood-hoe 12.07.2018 18:24 # hollywood-hoe
    по сути сам виноват,в любой сфере руководство выебоны своих наемников терпит очень редко
    а так, как показывает время - с атакующим футболом челси добился резалта только в 2010 с анчи. так что менять на того старого хуя вроде не особо варик, даже если притащит всяких якобы топ хуил из говносерииа

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  13. chr1s8rown 12.07.2018 18:23 # chr1s8rown
    бизнес кар

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  14. memfis63 12.07.2018 18:23 # memfis63
    гритка хвалит контекса за то, что этот далбич слил Матича и Косту =)
    в замен взял Морату , Дрикнватера и поломаного инвалида негра из монако=)

    вы можете прямо в режими онлайн наблюдать , какой жи гритка тупой ребятенок =)

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  15. apucmokpam 12.07.2018 18:20 # apucmokpam
    Сук ((Удачи дон антонио..

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  16. memfis63 12.07.2018 18:19 # memfis63
    жалко Конте уволили, он бы смог еще сильнее повалить синих, а так только до ЛЕ спустил

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  17. olegxit 12.07.2018 18:18 # olegxit
    Спасибо Антонио за чемпионство... И больших побед в других клубах.

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  18. thegodfather 12.07.2018 18:16 # thegodfather
    Хотя офк подводные камни не видны. Мб ащар отказался продлить контракт, если конте останется. Траблы с костной в прошлом... Луиз и вилли..

    Мож и к лучшему. Но все равно в пизду их, как же они заебали. Спс конте за 2 отличных сезона, за титул апл, за 2 финала кубка.
    Это. Просто. Нечто.

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  19. sausage 12.07.2018 18:13 # sausage
    Мои соболезнования пенсам. Крепитесь.

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  20. cfc000000 12.07.2018 18:12 # cfc000000
    Наконец-то при Сарри заиграют в атакующий футбол, положат конец на автобус!
    CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!!
    Blue is color ...

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