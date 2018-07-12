"Челси" уволил Антонио Конте
"Челси" положил конец спекуляциям относительно будущего Антонио Конте, отправив своего главного тренера в отставку.
Конте выдающимся образом провел свой дебютный сезон у руля лондонского клуба, уверенно выиграв Премьер-Лигу и добравшись до финала Кубка Англии, однако практически сразу после его окончания Антонио принялся конфликтовать с руководством "синих".
Отправной точкой в этом затяжном конфликта стала манера, в которой итальянский специалист указал на дверь нападающему Диего Косте прошлым летом. Впоследствии Конте неоднократно высказывал свои претензии по поводу трансферной политики клуба.
Претендентом номер один на замену Антонио долгое время считался его соотечественник Маурицио Сарри, однако в какой-то момент показалось, что Конте может сохранить свою работу.
На фоне слухов, что переговоры по Сарри зашли в тупик, Конте вышел из отпуска и с понедельника начал готовить команду к сезону 2018/19, однако в четверг экс-наставнику "Ювентуса" все-таки было указано на дверь, сообщает Sky Sports.
Официальное подтверждение увольнению Конте, у которого оставалось еще 12 месяцев по контракту с "Челси", должно последовать незамедлительно.
12.07.2018 17:45
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Последние комментарии:
Теперь Конте хоть нормальный клуб возглавит.
Ну а укуренный чёрт как раз уровень пенсов.
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Привел Лестер и Челси к золоту, лучший игрок позапрошлого сезона, вот так вот просто выкинут на задворки подлыми пенсами.
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Официальное подтверждение увольнению Конте, у которого оставалось еще 12 месяцев по контракту с "Челси", должно последовать незамедлительно
Источник: http://fapl.ru/posts/63771/?c=1#c6680532
Они ему смс-ку прислали получается?
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Крыса Азар с помощью своей мышии Фабрегаса слили Дона Антонио сразу же после вылета Бельгии из ЧМ, а ведь в клубе никто не знал, когда же уволят Антонио Конте.
ну что же, пора всем пенсам открыть глаза и признать, что за их клуб играет величайшая крыса современности, гнида и просто жоппастый пидарас - Эден "Крыса" Азар.
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Сейчас - никак пока не работает. Мне времени не хватает ни на что, к сожалению. Как Вам - это не вопрос. Спрашивайте более конкретно, пожалуйста. И как определить, кто лучший на уровне мира? Я не знаю. Ювентус, на мой взгляд, фаворит финала. Очень цельная игра у команды.
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Здарова, доны-антонио
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удачи парику
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Антонио Конте уволили. Жозе Моуриньо победил.
Аве Гений. Аве Моур.
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Ну что ж господа. Чёт ору не переставая с политики Чельси за последние 2 года.
Челси уволил Антонио Конте, который выиграл 3 титула Серии А, становился чемпионом в Серии Б, титул АПЛ и Кубок Англии, и собираются назначить 59 летнего Маурицио Сарри, который выиграл абсолютно ничего. Но говорят, он лучше всех умеет пускать дым и, скорее всего, пыль в глаза.
Sarri, not sorry.
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Спасибо, Дон Антонио!
Аве, Конте!
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С одной стороны при Конте явная была стогнация и переход в регресс, с другой стороны Сари хоть и симпотичную игру ставил,но смог не дожать Жувентус и отдать скудетто, спорно короче для пинсов
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по сути сам виноват,в любой сфере руководство выебоны своих наемников терпит очень редко
а так, как показывает время - с атакующим футболом челси добился резалта только в 2010 с анчи. так что менять на того старого хуя вроде не особо варик, даже если притащит всяких якобы топ хуил из говносерииа
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бизнес кар
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гритка хвалит контекса за то, что этот далбич слил Матича и Косту =)
в замен взял Морату , Дрикнватера и поломаного инвалида негра из монако=)
вы можете прямо в режими онлайн наблюдать , какой жи гритка тупой ребятенок =)
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Сук ((Удачи дон антонио..
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жалко Конте уволили, он бы смог еще сильнее повалить синих, а так только до ЛЕ спустил
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Спасибо Антонио за чемпионство... И больших побед в других клубах.
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Хотя офк подводные камни не видны. Мб ащар отказался продлить контракт, если конте останется. Траблы с костной в прошлом... Луиз и вилли..
Мож и к лучшему. Но все равно в пизду их, как же они заебали. Спс конте за 2 отличных сезона, за титул апл, за 2 финала кубка.
Это. Просто. Нечто.
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Мои соболезнования пенсам. Крепитесь.
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Наконец-то при Сарри заиграют в атакующий футбол, положат конец на автобус!
CHELSEA LONDON PRIDE OF LONDON!!!
Blue is color ...
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