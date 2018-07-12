"Спортинг" подал жалобу в ФИФА на "Вулверхэмптон" и Патрисиу

"Спортинг" обратился с жалобой в ФИФА по поводу перехода голкипера Руя Патрисиу в "Вулверхэмптон", потребовав от новичка Премьер-Лиги компенсацию в размере 48 миллионов фунтов.

Напомним, Патрисиу был одним из игроков, решивших расторгнуть свои контракты со "Спортингом" после нападения на тренировочную базу лиссабонцев. Поэтому к "волкам" в прошлом месяце Руй присоединился как свободным агент.



Однако юристы "Спортинга" считают, что первый номер сборной Португалии незаконно избавил себя от обязательств перед клубом, а потому "волкам" надлежит выплатить компенсацию за переход 30-летнего Патрисиу.



Официальный представитель ФИФА уже подтвердил BBC, что жалоба "Спортинга" в отношении "Вулверхэмптона" и Патрисиу принята к рассмотрению. Начатое расследование определит, был ли контракт Руя расторгнут в соответствии с правилами.