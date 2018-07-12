"Спортинг" подал жалобу в ФИФА на "Вулверхэмптон" и Патрисиу

Руй Патрисиу "Спортинг" обратился с жалобой в ФИФА по поводу перехода голкипера Руя Патрисиу в "Вулверхэмптон", потребовав от новичка Премьер-Лиги компенсацию в размере 48 миллионов фунтов.

Напомним, Патрисиу был одним из игроков, решивших расторгнуть свои контракты со "Спортингом" после нападения на тренировочную базу лиссабонцев. Поэтому к "волкам" в прошлом месяце Руй присоединился как свободным агент.

Однако юристы "Спортинга" считают, что первый номер сборной Португалии незаконно избавил себя от обязательств перед клубом, а потому "волкам" надлежит выплатить компенсацию за переход 30-летнего Патрисиу.

Официальный представитель ФИФА уже подтвердил BBC, что жалоба "Спортинга" в отношении "Вулверхэмптона" и Патрисиу принята к рассмотрению. Начатое расследование определит, был ли контракт Руя расторгнут в соответствии с правилами.



Метки Вулверхэмптон, Патрисиу, Спортинг, ФИФА

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 17:00

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  1. hollywood-hoe 12.07.2018 17:01 # hollywood-hoe
    лол, щас мендеша или как там его начнут трясти за всю куйню

    (ответить)

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