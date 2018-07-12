"Барселона" улучшила предложение по Виллиану

Виллиан "Барселона" вернулась с улучшенным до 60 миллионов фунтов предложением о покупке вингера "Челси" и сборной Бразилии Виллиана.

В прошлом месяце издание Daily Mail было первым, которое сообщило о том, что "синие" отказались продать Виллиана в "Барселону" за 50 млн. фунтов.

Однако этот отказ не смутил "Барселону", которая сейчас предприняла новую попытку переманить 29-летнего бразильца. Улучшенное предложение каталонцев составило 55 млн. фунтов плюс еще 5 млн. в виде бонусов.

Несмотря завоевание титула Ла Лиги и Кубка Испании в прошлом сезоне, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что атакующая мощь его команды нуждается в качественном и количественном улучшении.

Интерес "Барселоны" к Виллиану также обусловлен уходом из клуба Андреса Иньесы и Паулиньо. Вальверде хочет воссоединить в своей команде связку вингера "синих" с Филиппе Коутиньо, проявившую себя в сборной Бразилии.



Метки Барселона, Виллиан, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 16:00

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  1. memfis63 12.07.2018 17:31 # memfis63
    барселона шлакосборник , ни как не могут остановиться после дембеле и паулиньо

    пинсам стоит продать ибо игрочок уже отдал все соки

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  2. mata05 12.07.2018 16:58 # mata05
    продано

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  3. only--liverpool 12.07.2018 16:26 # only--liverpool
    Я бы продал. Он того не стоит.

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  4. ben-arfa 12.07.2018 16:11 # ben-arfa
    Ему ведь уже 29, куда столько денег сливать?

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