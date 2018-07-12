"Барселона" улучшила предложение по Виллиану
"Барселона" вернулась с улучшенным до 60 миллионов фунтов предложением о покупке вингера "Челси" и сборной Бразилии Виллиана.
В прошлом месяце издание Daily Mail было первым, которое сообщило о том, что "синие" отказались продать Виллиана в "Барселону" за 50 млн. фунтов.
Однако этот отказ не смутил "Барселону", которая сейчас предприняла новую попытку переманить 29-летнего бразильца. Улучшенное предложение каталонцев составило 55 млн. фунтов плюс еще 5 млн. в виде бонусов.
Несмотря завоевание титула Ла Лиги и Кубка Испании в прошлом сезоне, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что атакующая мощь его команды нуждается в качественном и количественном улучшении.
Интерес "Барселоны" к Виллиану также обусловлен уходом из клуба Андреса Иньесы и Паулиньо. Вальверде хочет воссоединить в своей команде связку вингера "синих" с Филиппе Коутиньо, проявившую себя в сборной Бразилии.
12.07.2018 16:00
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барселона шлакосборник , ни как не могут остановиться после дембеле и паулиньо
пинсам стоит продать ибо игрочок уже отдал все соки
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продано
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Я бы продал. Он того не стоит.
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Ему ведь уже 29, куда столько денег сливать?
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