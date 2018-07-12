"Барселона" улучшила предложение по Виллиану

"Барселона" вернулась с улучшенным до 60 миллионов фунтов предложением о покупке вингера "Челси" и сборной Бразилии Виллиана.

В прошлом месяце издание Daily Mail было первым, которое сообщило о том, что "синие" отказались продать Виллиана в "Барселону" за 50 млн. фунтов.



Однако этот отказ не смутил "Барселону", которая сейчас предприняла новую попытку переманить 29-летнего бразильца. Улучшенное предложение каталонцев составило 55 млн. фунтов плюс еще 5 млн. в виде бонусов.



Несмотря завоевание титула Ла Лиги и Кубка Испании в прошлом сезоне, главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде считает, что атакующая мощь его команды нуждается в качественном и количественном улучшении.



Интерес "Барселоны" к Виллиану также обусловлен уходом из клуба Андреса Иньесы и Паулиньо. Вальверде хочет воссоединить в своей команде связку вингера "синих" с Филиппе Коутиньо, проявившую себя в сборной Бразилии.