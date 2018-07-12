"Ливерпуль" не делал предложение по Алиссону
Слухи о том, что "Ливерпуль" возобновил интерес к голкиперу "Ромы" Алиссону и даже сделал свое предложение, не соответствуют действительности.
Как известно, "красные" интересовались Алиссоном несколько месяцев, но ранее этим летом отказались от мыслей о приобретении первого номера сборной Бразилии из-за чрезмерной дороговизны сделки.
Вернувшись из отпуска и приступив к подготовке к новому сезону, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что сохраняет доверие к Лорису Кариусу, а две грубейшие ошибки соотечественника в финале Лиги Чемпионов против "Реала" считает следствием сотрясения.
Тем не менее, сегодня утром в итальянской прессе появилась информация, что мерсисайдский клуб предложил"Роме" 58 миллионов фунтов в качестве компенсации, а самому Алиссону — пятилетний контракт с зарплатой в 115 тыс. фунтов в неделю.
Однако Liverpool Echo спешит заверить, что позиция "Ливерпуля" в отношении 25-летнего бразильца остается неизменной. "Красные" потеряли интерес к Алиссону, не возобновляли диалог с "Ромой" и уж тем более не выдвигали свое предложение.
Ранее этим летом, клуб с "Энфилда" уведомил представителей Алиссона о том, что не собирается приобретать голкипера, который, если и уйдет из "Ромы" этим летом, то, скорее, отправится в "Челси", ПСЖ или "Реал".
12.07.2018 15:40
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Последние комментарии:
Миха ибан) на заднем фоне Коут)
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Дайте Кариусу шанс. Просто научите отбивать мячи в аут.
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да нах не нужен этот алиссон. за середняка просят как за топа, уже доказавшего миру, что он один из лучших киперов.
лучше на уорда посмотреть, если уж необходим новый человек на воротах
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Если че, можно Ловрена и на ворота поставить, кто знает... почему лучший защитник не может быть лучшим вратарем?
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