"Ливерпуль" не делал предложение по Алиссону

Слухи о том, что "Ливерпуль" возобновил интерес к голкиперу "Ромы" Алиссону и даже сделал свое предложение, не соответствуют действительности.

Как известно, "красные" интересовались Алиссоном несколько месяцев, но ранее этим летом отказались от мыслей о приобретении первого номера сборной Бразилии из-за чрезмерной дороговизны сделки.



Вернувшись из отпуска и приступив к подготовке к новому сезону, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал понять, что сохраняет доверие к Лорису Кариусу, а две грубейшие ошибки соотечественника в финале Лиги Чемпионов против "Реала" считает следствием сотрясения.



Тем не менее, сегодня утром в итальянской прессе появилась информация, что мерсисайдский клуб предложил"Роме" 58 миллионов фунтов в качестве компенсации, а самому Алиссону — пятилетний контракт с зарплатой в 115 тыс. фунтов в неделю.



Однако Liverpool Echo спешит заверить, что позиция "Ливерпуля" в отношении 25-летнего бразильца остается неизменной. "Красные" потеряли интерес к Алиссону, не возобновляли диалог с "Ромой" и уж тем более не выдвигали свое предложение.



Ранее этим летом, клуб с "Энфилда" уведомил представителей Алиссона о том, что не собирается приобретать голкипера, который, если и уйдет из "Ромы" этим летом, то, скорее, отправится в "Челси", ПСЖ или "Реал".