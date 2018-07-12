Гари Кэхилл может завершить карьеру в сборной Англии

Гари Кэхилл Защитник "Челси" Гари Кэхилл задумывается о завершении карьеры в сборной Англии после Чемпионата Мира в России.

На ЧМ-2018 Кэхилл принял участие лишь в одном матче — против Бельгии на групповом этапе. С этим же соперником англичане сыграют в субботу, чтобы определить судьбу третьего места. Этот поединок может стать прощальным для 32-летнего Гари.

"В предстоящий месяц я собираюсь хорошо поговорить с тренером насчет будущего. Я могу завершить свою карьеру в сборной Англии, если буду понимать, что уже отыграл свое".

"Матч за третье место — это очень странно. Сыграют две команды, пережившие разочарование, но это все равно матч, который нужно провести".

"Если вы спрашиваете меня, хочу ли я сыграть, то да, хочу. Если меня выберут, я выйду и покажу все, на что способен", — цитирует Кэхилла Sky Sports.



Метки Кэхилл, сборная Англии, ЧМ-2018

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 12.07.2018 15:31 # ccchelsea
    Пора сливать бывшего топаря, время пришло.

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  2. manutd-20champ 12.07.2018 15:09 # manutd-20champ
    никто и не заметит

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