Гари Кэхилл может завершить карьеру в сборной Англии

Защитник "Челси" Гари Кэхилл задумывается о завершении карьеры в сборной Англии после Чемпионата Мира в России.

На ЧМ-2018 Кэхилл принял участие лишь в одном матче — против Бельгии на групповом этапе. С этим же соперником англичане сыграют в субботу, чтобы определить судьбу третьего места. Этот поединок может стать прощальным для 32-летнего Гари.



"В предстоящий месяц я собираюсь хорошо поговорить с тренером насчет будущего. Я могу завершить свою карьеру в сборной Англии, если буду понимать, что уже отыграл свое".



"Матч за третье место — это очень странно. Сыграют две команды, пережившие разочарование, но это все равно матч, который нужно провести".



"Если вы спрашиваете меня, хочу ли я сыграть, то да, хочу. Если меня выберут, я выйду и покажу все, на что способен", — цитирует Кэхилла Sky Sports.