"Фулхэм" купил двух игроков "Ниццы"

Жан-Мишель Сери "Фулхэм" объявил о приобретении защитника "Ниццы" Максима Ле Маршана и его одноклубника Жан-Мишеля Сери.

Одно время 26-летним Сери интересовались гранды Премьер-Лиги, но после не самого сезона за "Ниццу" ивуариец привлек внимание и "Фулхэма". Сегодня "дачники" объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2022 года.

"Вчера нам пришлось проделать долгий путь, но теперь все детали улажены, и дело сделано. Мне не терпится присоединиться к команде и начать новое приключение в своей карьере", - рассказал Сери.

Компанию Жан-Мишелю на "Крэйвен Коттадж" составит 27-летний Ле Маршан. Максим способен сыграть на левом фланге обороны и в полузащите, поэтому станет ценным активом для клуба, вернувшегося в Премьер-Лигу.

"Я очень рад, что оказался в "Фулхэме". Это отличный клуб, очень популярный в Лондоне. Также я рад, что перешел вместе со своим хорошим другом Жан-Мишелем Сери. Надеюсь, мы покажем все свои лучшие качества", - сообщил Ле Маршан.




Метки Ле Маршан, Ницца, Сери, трансферы, Фулхэм

Автор foxmcfc   

Дата 12.07.2018 13:30

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  1. lahmatyj 12.07.2018 15:42 # lahmatyj
    о5 пенсов обоссали.

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  2. firmino9 12.07.2018 14:32 # firmino9
    но ведь Челси....

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  3. udaff 12.07.2018 14:00 # udaff
    Ахахах! Сери удивил)))

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  4. largo-winch 12.07.2018 13:30 # largo-winch
    Жан Мишель Сери - чёрная пантера номер 2.
    в ЛФК его через 2 года

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