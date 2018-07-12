"Фулхэм" купил двух игроков "Ниццы"

"Фулхэм" объявил о приобретении защитника "Ниццы" Максима Ле Маршана и его одноклубника Жан-Мишеля Сери.

Одно время 26-летним Сери интересовались гранды Премьер-Лиги, но после не самого сезона за "Ниццу" ивуариец привлек внимание и "Фулхэма". Сегодня "дачники" объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2022 года.



"Вчера нам пришлось проделать долгий путь, но теперь все детали улажены, и дело сделано. Мне не терпится присоединиться к команде и начать новое приключение в своей карьере", - рассказал Сери.



Компанию Жан-Мишелю на "Крэйвен Коттадж" составит 27-летний Ле Маршан. Максим способен сыграть на левом фланге обороны и в полузащите, поэтому станет ценным активом для клуба, вернувшегося в Премьер-Лигу.



"Я очень рад, что оказался в "Фулхэме". Это отличный клуб, очень популярный в Лондоне. Также я рад, что перешел вместе со своим хорошим другом Жан-Мишелем Сери. Надеюсь, мы покажем все свои лучшие качества", - сообщил Ле Маршан.