"Ньюкасл" повторно арендовал Кенеди

Кенеди "Ньюкасл" арендовал на следующий сезон вингера "Челси" Кенеди.

Напомним, что бразилец великолепно провел вторую половину прошлого сезона на "Сент-Джеймс Парк". В 13 матчах за "Ньюкасл" Кенеди забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес не скрывал, что хотел бы продолжить сотрудничество с 22-летним игроком. Владелец клуба Майк Эшли исполнил просьбу испанца, и сегодня "Ньюкасл" повторно арендовал Кенеди у "Челси" — на весь следующий сезон.

"Я очень рад, что Кенеди вернулся к нам. Не сомневаюсь, эта новость сделает счастливым каждого болельщика "Ньюкасла". Надеюсь, он сохранит тот же уровень игры, что показывал здесь в прошлом сезоне", - сообщил Бенитес официальному сайту клуба.




Метки аренда, Кенеди, Ньюкасл, трансферы, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.07.2018 13:00

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  1. gjchancel 12.07.2018 13:54 # gjchancel
    тренера еще нет, но игроков уже отдают :(

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  2. role-playin 12.07.2018 13:21 # role-playin
    Лучше любого лз Челси. И в защите и в атаке успевает отрабатывать.

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  3. cezar 12.07.2018 13:07 # cezar
    странно что не продали...

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