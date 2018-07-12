"Ньюкасл" арендовал на следующий сезон вингера "Челси" Кенеди.

Напомним, что бразилец великолепно провел вторую половину прошлого сезона на "Сент-Джеймс Парк". В 13 матчах за "Ньюкасл" Кенеди забил два мяча и сделал две результативные передачи.



Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес не скрывал, что хотел бы продолжить сотрудничество с 22-летним игроком. Владелец клуба Майк Эшли исполнил просьбу испанца, и сегодня "Ньюкасл" повторно арендовал Кенеди у "Челси" — на весь следующий сезон.



"Я очень рад, что Кенеди вернулся к нам. Не сомневаюсь, эта новость сделает счастливым каждого болельщика "Ньюкасла". Надеюсь, он сохранит тот же уровень игры, что показывал здесь в прошлом сезоне", - сообщил Бенитес официальному сайту клуба.