Кин раскритиковал Стоунса за второй гол Хорватии

Джон Стоунс Эксперт ITV Рой Кин разнес защитника сборной Англии Джона Стоунса за ошибку, приведшую к победному голу хорватов в полуфинале Чемпионата Мира.

Секундная расслабленность со стороны Стоунса позволила нападающему сборной Хорватии Марио Манджукичу выйти на оперативный простор и пробить голкипера "трех львов" Джордана Пикфорда во втором экстра-тайме. После игры Кин не выбирал выражений, оценивая действия Джона.

"Мы очень часто говорим о том, как Англия выходит из обороны в короткий пас, насколько Стоунс хорошо работает с мячом, но об искусстве защиты мы почему-то забываем. Игроки должны чувствовать угрозу".

"Стоунс весь эпизод смотрел на мяч, вместо этого он должен был следить за соперником. В полуфинале Чемпионата Мира такие ошибки недопустимы. Он должен был накрыть удар Манджукича", - рассказал Кин.




Метки Кин, сборная Англии, Стоунс, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 12.07.2018 12:00

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  1. isa1873387 12.07.2018 14:18 # isa1873387
    Столько ЦЗ в Англии добротных они берут Уолкера ставят ?! Хотя б из Бернли взяли бы ! А Уолкера на подмену Триппьеру!

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  2. osivori 12.07.2018 13:30 # osivori
    стоунз в меньшей степени, а вот уокер своей непонятной срезкой виноват, да и первый гол на его совести, а еще что делают в старте стерлинг и алли

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  3. parlor3 12.07.2018 12:35 # parlor3
    Самый уе*бок это лингард!!!!!! мудила столько моментов запорол!!!!!!

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  4. vyrentz 12.07.2018 12:30 # vyrentz
    Уолкер так ужасно играет в центре, что все и забыли про такого мастера привозов как Стоунс. А парень взял и вышел из тени, продемонстрировав свой талант. Куда он смотрел, чем он занимался, хер его знает. В небо куда-то глядел, мечтал, видать, о вечном.

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  5. mancunia-planet 12.07.2018 12:21 # mancunia-planet
    Вот что значит сборная без Смоллинга!)

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