Кин раскритиковал Стоунса за второй гол Хорватии
Эксперт ITV Рой Кин разнес защитника сборной Англии Джона Стоунса за ошибку, приведшую к победному голу хорватов в полуфинале Чемпионата Мира.
Секундная расслабленность со стороны Стоунса позволила нападающему сборной Хорватии Марио Манджукичу выйти на оперативный простор и пробить голкипера "трех львов" Джордана Пикфорда во втором экстра-тайме. После игры Кин не выбирал выражений, оценивая действия Джона.
"Мы очень часто говорим о том, как Англия выходит из обороны в короткий пас, насколько Стоунс хорошо работает с мячом, но об искусстве защиты мы почему-то забываем. Игроки должны чувствовать угрозу".
"Стоунс весь эпизод смотрел на мяч, вместо этого он должен был следить за соперником. В полуфинале Чемпионата Мира такие ошибки недопустимы. Он должен был накрыть удар Манджукича", - рассказал Кин.
12.07.2018 12:00
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Последние комментарии:
Столько ЦЗ в Англии добротных они берут Уолкера ставят ?! Хотя б из Бернли взяли бы ! А Уолкера на подмену Триппьеру!
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стоунз в меньшей степени, а вот уокер своей непонятной срезкой виноват, да и первый гол на его совести, а еще что делают в старте стерлинг и алли
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Самый уе*бок это лингард!!!!!! мудила столько моментов запорол!!!!!!
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Уолкер так ужасно играет в центре, что все и забыли про такого мастера привозов как Стоунс. А парень взял и вышел из тени, продемонстрировав свой талант. Куда он смотрел, чем он занимался, хер его знает. В небо куда-то глядел, мечтал, видать, о вечном.
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Вот что значит сборная без Смоллинга!)
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