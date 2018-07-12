Кин раскритиковал Стоунса за второй гол Хорватии

Эксперт ITV Рой Кин разнес защитника сборной Англии Джона Стоунса за ошибку, приведшую к победному голу хорватов в полуфинале Чемпионата Мира.

Секундная расслабленность со стороны Стоунса позволила нападающему сборной Хорватии Марио Манджукичу выйти на оперативный простор и пробить голкипера "трех львов" Джордана Пикфорда во втором экстра-тайме. После игры Кин не выбирал выражений, оценивая действия Джона.



"Мы очень часто говорим о том, как Англия выходит из обороны в короткий пас, насколько Стоунс хорошо работает с мячом, но об искусстве защиты мы почему-то забываем. Игроки должны чувствовать угрозу".



"Стоунс весь эпизод смотрел на мяч, вместо этого он должен был следить за соперником. В полуфинале Чемпионата Мира такие ошибки недопустимы. Он должен был накрыть удар Манджукича", - рассказал Кин.