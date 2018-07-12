Модрич рад, что наказал самоуверенных англичан
Лидер сборной Хорватии и бывший игрок "Тоттенхэма" Лука Модрич рад, что его команда наказала англичан за недооценку соперника.
Перед вчерашним матчем многие эксперты, выступавшие за сборную Англии в прошлом, уверяли, что хорваты просто не сумеют подготовиться к полуфиналу, поскольку два раза подряд сыграли по по 120 минут.
Однако Хорватия не только выстояла в основное время, но и вырвала победу в экстра-таймах. Модрич рад, что его команда наказала самоуверенного соперника.
"Английские журналисты, английские эксперты – все они недооценили Хорватию, и это было огромной ошибкой. Они думали, что у нас не останется сил, но им стоило проявить больше уважения к сопернику".
"Мы должны были решать исход матча еще в основное время, не доводя до экстра-таймов. Мы доминировали в игре – как на физическом уровне, так и с точки зрения психологии", - сообщил Модрич The Guardian.
12.07.2018 11:00
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Магуаэр, Кейн, и Али вот и все, 3 игрока не могут тащить всю команду! Остальные а особенно Хендорсон просто физически развитые игроки умеющие бить по мячу так как с детства пинают его с утра до вечера!
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ХРЕНдерсонов нельзя брать в сборную, на них карма проклятия и она передалась на сборную...
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конкретно вчера он был в кармане Хендо, пока Саутгейт его не заменил
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Выбрали легкую часть сетки и опозорились. Так бритам и надо! Сейчас еще и Бельгийцы их вновь опозорят. Ждем миллион обводок Хазарда.
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Хоть и вчера поддерживал бритов, но признаю что Хорваты по делу прошли в финал.
А все потому что игроки Шпор это без хребетные без трофейники!
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Какой же донный чемпионат. Да, самый лучший во многих аспектах, но не в качестве футболистов.
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просто красавцы
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затащили дохлую Колумбию, без Хамеса и с помощью судьи, в себя сразу поверили. первый серьезный соперник и пока.
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все верно, по красоте. у бритов как всегда слишком много разговоров перед игрой. А по факту их хватило на 1 тайм активной игры.
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