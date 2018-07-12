Модрич рад, что наказал самоуверенных англичан

Модрич и Далич Лидер сборной Хорватии и бывший игрок "Тоттенхэма" Лука Модрич рад, что его команда наказала англичан за недооценку соперника.

Перед вчерашним матчем многие эксперты, выступавшие за сборную Англии в прошлом, уверяли, что хорваты просто не сумеют подготовиться к полуфиналу, поскольку два раза подряд сыграли по по 120 минут.

Однако Хорватия не только выстояла в основное время, но и вырвала победу в экстра-таймах. Модрич рад, что его команда наказала самоуверенного соперника.

"Английские журналисты, английские эксперты – все они недооценили Хорватию, и это было огромной ошибкой. Они думали, что у нас не останется сил, но им стоило проявить больше уважения к сопернику".

"Мы должны были решать исход матча еще в основное время, не доводя до экстра-таймов. Мы доминировали в игре – как на физическом уровне, так и с точки зрения психологии", - сообщил Модрич The Guardian.




Метки Модрич, сборная Англии, сборная Хорватии, ЧМ-2018

Автор foxmcfc   

Дата 12.07.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. liveron 12.07.2018 17:25 # liveron
    Магуаэр, Кейн, и Али вот и все, 3 игрока не могут тащить всю команду! Остальные а особенно Хендорсон просто физически развитые игроки умеющие бить по мячу так как с детства пинают его с утра до вечера!

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  2. kojan 12.07.2018 15:22 # kojan
    ХРЕНдерсонов нельзя брать в сборную, на них карма проклятия и она передалась на сборную...

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  3. largo-winch 12.07.2018 13:31 # largo-winch
    конкретно вчера он был в кармане Хендо, пока Саутгейт его не заменил

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  4. fc-oil 12.07.2018 13:30 # fc-oil
    Выбрали легкую часть сетки и опозорились. Так бритам и надо! Сейчас еще и Бельгийцы их вновь опозорят. Ждем миллион обводок Хазарда.

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  5. cezar 12.07.2018 12:55 # cezar
    Хоть и вчера поддерживал бритов, но признаю что Хорваты по делу прошли в финал.
    А все потому что игроки Шпор это без хребетные без трофейники!

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  6. ganinilyha 12.07.2018 11:48 # ganinilyha
    Какой же донный чемпионат. Да, самый лучший во многих аспектах, но не в качестве футболистов.

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  7. meshuggah 12.07.2018 11:18 # meshuggah
    просто красавцы

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  8. alexomck 12.07.2018 11:18 # alexomck
    затащили дохлую Колумбию, без Хамеса и с помощью судьи, в себя сразу поверили. первый серьезный соперник и пока.

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  9. raka-eve 12.07.2018 11:12 # raka-eve
    все верно, по красоте. у бритов как всегда слишком много разговоров перед игрой. А по факту их хватило на 1 тайм активной игры.

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