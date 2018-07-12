Модрич рад, что наказал самоуверенных англичан

Лидер сборной Хорватии и бывший игрок "Тоттенхэма" Лука Модрич рад, что его команда наказала англичан за недооценку соперника.

Перед вчерашним матчем многие эксперты, выступавшие за сборную Англии в прошлом, уверяли, что хорваты просто не сумеют подготовиться к полуфиналу, поскольку два раза подряд сыграли по по 120 минут.



Однако Хорватия не только выстояла в основное время, но и вырвала победу в экстра-таймах. Модрич рад, что его команда наказала самоуверенного соперника.



"Английские журналисты, английские эксперты – все они недооценили Хорватию, и это было огромной ошибкой. Они думали, что у нас не останется сил, но им стоило проявить больше уважения к сопернику".



"Мы должны были решать исход матча еще в основное время, не доводя до экстра-таймов. Мы доминировали в игре – как на физическом уровне, так и с точки зрения психологии", - сообщил Модрич The Guardian.